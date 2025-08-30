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Infografica sugli attacchi informatici: Cosa dovresti sapere e consigli per la prevenzione

Splashtop Team
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Gli attacchi informatici aumentano in modo esponenziale. Dalle truffe di phishing agli attacchi ransomware, gli hacker si stanno impegnando sempre di più. Quando la tua azienda viene attaccata, ciò danneggia il tuo marchio e intacca la fiducia dei tuoi clienti, dei tuoi dipendenti e anche del tuo consiglio di amministrazione. Devi valutare regolarmente il tuo rischio.

In una recente conversazione con Jerry Hsieh, Direttore senior per la sicurezza e la conformità di Splashtop, abbiamo discusso di sicurezza, ransomware e di cosa dovrebbero pensare i team.

Per consentirti di essere sempre al corrente sulle ultime statistiche e sui metodi di prevenzione, abbiamo creato un'infografica su ciò che dovresti sapere sui cyberattacchi e dei consigli su come prevenirli.

Infographic on cyber-attack prevention with statistics on ransomware and tips for protection


Come dice Jerry, non si finisce mai di occuparsi di sicurezza informatica. È necessario restare sempre vigili.

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