Gli utenti di Atera forniscono agli utenti finali l'accesso remoto ai computer di Office

La funzione Customer Remote Access di Atera, basata su Splashtop, consente agli MSP che utilizzano Atera di configurare e gestire l'accesso remoto degli utenti finali ai computer dell'ufficio.

La pandemia COVID-19 ha accelerato l'adozione del lavoro remoto in tutto il mondo. È conveniente, ecologico e, come ha scoperto Splashtop nel suo sondaggio smart working, i dipendenti sono più produttivi mentre lavorano da casa quando sono armati con gli strumenti giusti. Ecco perché il lavoro remoto o ibrido è una tendenza che continuerà oltre COVID-19.

Grazie all'accesso remoto ai computer dell'ufficio, i dipendenti possono svolgere le proprie attività in modo efficace come se fossero seduti proprio di fronte al computer remoto, aiutando le aziende a implementare con successo i loro piani di business continuity in questo periodo.

Atera — Integrazione Splashtop: gestione e monitoraggio remoto efficace insieme all'accesso remoto ai computer dell'utente finale

Atera si integra con Splashtop per consentire agli utenti non solo di supportare efficacemente i propri clienti, ma anche di fornire agli utenti finali l'accesso remoto ai computer dell'ufficio.

«L'integrazione con Splashtop è stata una svolta» ha dichiarato Tal Dagan, VP Product di Atera. «Abbiamo clienti che scelgono Atera perché l'accesso remoto Splashtop viene insieme. L'integrazione fornisce agli MSP tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per fornire supporto end-to-end ai propri clienti. Offre inoltre la possibilità di fornire ai clienti l'accesso remoto ai computer dell'ufficio come servizio aggiuntivo.»

Gli utenti di Atera possono accedere a computer gestiti con o senza un utente finale presente, per risolvere i problemi e garantire che i computer funzionino in condizioni ottimali.

Possono avviare immediatamente una sessione remota e controllare un computer gestito dalla console Atera.

Possono essere spostati in computer e dispositivi mobili non gestiti dall'interno di Atera acquistando un abbonamento SOS Splashtop.

Gli utenti di Atera possono inoltre distribuire e gestire l'accesso remoto degli utenti finali ai computer dell'ufficio gestiti, consentendo loro di lavorare efficacemente da casa a soli €4.58 al mese per computer remoto. Ulteriori informazioni su come consentire agli utenti finali di accedere in remoto ai computer dell'ufficio.

Splashtop: accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni ai computer dell'ufficio

La funzione di accesso remoto per i clienti di Atera è alimentata da Splashtop Business Access. Consente ai professionisti di lavorare sui computer dell'ufficio in remoto da qualsiasi dispositivo a casa o in viaggio. Gli utenti possono accedere a computer Windows e Mac da qualsiasi computer o dispositivo mobile, inclusi i Chromebook. Le funzioni Splashtop consentono un lavoro remoto produttivo:

Prestazioni elevate: Ottieni uno streaming audio e video remoto quasi in tempo reale per computer Windows e Mac con streaming 4K a oltre 40 fotogrammi al secondo. Il motore di codifica e decodifica ottimizzato sfrutta la più recente accelerazione hardware di Intel, NVIDIA e AMD.

Sicurezza robusta: Ottieni connessioni remote sicure con molteplici livelli di sicurezza e conformità.

Ampio supporto per dispositivi: consente di accedere a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux in remoto da qualsiasi altro computer o dispositivo mobile, inclusi i Chromebook.

Facile da implementare, gestire e utilizzare: L'installazione richiede pochi minuti, a differenza delle VPN. Invita gli utenti a configurare i loro account e i loro dispositivi. È molto più facile da implementare e gestire rispetto a una VPN. Raggruppa gli utenti e i computer. Imposta i permessi di accesso e visualizza i log.

Multi-monitor: consente di visualizzare più schermi remoti da sistemi multi-monitor contemporaneamente, tra cui molti-a-uno e molti-a-molti

Funzionalità in-session: ottieni gli strumenti necessari per essere produttivi mentre accedi a un computer da remoto. È possibile trasferire file, chattare, registrare sessioni, condividere desktop e molto altro ancora.

Opzioni aziendali: Per le grandi distribuzioni sono disponibili opzioni come l'integrazione Single Sign-On e la distribuzione on-premise.

