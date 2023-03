Spiegazione del supporto e dell'accesso remoto supervisionato e non supervisionato

Quando si esaminano le soluzioni di supporto remoto, la prima domanda è se è necessaria una soluzione di supporto remoto supervisionato o non supervisionato o entrambe.

Ecco una guida rapida per aiutarti a decidere.

Assistenza remota frequentata

Cosa significa e quali sono i casi d'uso?

Il supporto remoto supervisionato significa che un utente finale sta utilizzando il dispositivo o l'applicazione e ha bisogno di supporto immediato.

Le soluzioni di supporto supervisionato consentono di fornire assistenza ai clienti non appena si presenta un problema. L'utente o il proprio tecnico sarà in grado di accedere in remoto al dispositivo dell'utente finale, risolvere il problema e risolvere il problema il più rapidamente possibile.

Come funziona?

Solitamente, le soluzioni di accesso remoto e supporto remoto prevedono l'installazione di software in anticipo sui dispositivi che verranno utilizzati per remoto da e su quelli che verranno remoti in. Tuttavia, con SOS, la nostra soluzione di supporto supervisionato, l'utente finale non ha bisogno di avere nulla preinstallato sul proprio dispositivo.

Invece, i tecnici possono entrare in remoto nel dispositivo dell'utente finale con un semplice codice di sessione che l'utente finale genera con l'app Splashtop SOS. Una volta che l'utente finale dà al tecnico il proprio codice, può connettersi istantaneamente al dispositivo!

Chi avrebbe bisogno di una soluzione di supporto remoto supervisionato?

Le soluzioni di supporto remoto supervisionato sono ideali per i team di supporto e assistenza clienti e gli help desk IT. Questo tipo di soluzioni consente di vedere rapidamente i problemi in prima persona e risolverli rapidamente. Questo riduce i tempi, i costi e migliora la soddisfazione dei clienti.

Supporto remoto non supervisionato

Cosa significa e quali sono i casi d'uso?

Il supporto remoto non supervisionato significa che il tecnico può accedere in remoto al dispositivo dell'utente finale anche se non è presente.

Il caso d'uso principale di una soluzione non supervisionato consiste nel fornire manutenzione e supporto di routine ai dispositivi del cliente. Al contrario del supporto remoto supervisionato che fornisce supporto agli utenti che necessitano di assistenza immediata, il supporto remoto non supervisionato può essere utilizzato per gestire un'infrastruttura IT, installare aggiornamenti e persino risolvere problemi non urgenti.

Come funziona?

Il responsabile IT o il tecnico invia un link per il download per installare il software di supporto remoto su tutti i dispositivi che desiderano supportare. Una volta installato, il tecnico sarà in grado di accedere in remoto al dispositivo in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo.

Chi avrebbe bisogno di una soluzione di supporto remoto non supervisionato?

Questa è la soluzione ideale per MSP, fornitori di servizi IT e team IT interni. Puoi gestire e fornire supporto ai tuoi dispositivi aziendali e/o a tutti i dispositivi del tuo cliente.

Confronto Side by Side

Ecco uno sguardo più da vicino a ciò che comporta il supporto remoto supervisionato e non supervisionato e ai casi di utilizzo principali per ciascuno di essi.

Quale soluzione Splashtop è adatta a me?

Le soluzioni di supporto remoto di Splashtop consentono agli utenti di accedere e supportare in remoto i computer e/o i dispositivi dei propri clienti. Disponiamo di due soluzioni di supporto remoto mirate ai due tipi principali di supporto remoto, supervisionato e non supervisionato.

Splashtop SOS è stato creato per coloro che desiderano fornire assistenza assistita (o on-demand).

Splashtop Remote Support offre agli utenti gli strumenti per fornire supporto non supervisionato ai computer aziendali o client.

È importante capire quale sarà il tuo caso d'uso principale in modo da poter assicurarti di ottenere la soluzione giusta.

(Disponiamo di pacchetti SOS e Supporto remoto che offrono funzionalità di supporto remoto supervisionato e non supervisionato)

Se hai ancora problemi a decidere, puoi leggere il nostro blog «Come faccio a scegliere tra Splashtop Remote Support e Splashtop SOS?» Oppure puoi contattare il nostro team di vendita che ti dirigerà nella giusta direzione e inizierai con la tua versione di prova gratuita.