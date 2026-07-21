Spiegazione del supporto e dell'accesso remoto supervisionato e non supervisionato

Quando si esaminano le soluzioni di supporto remoto, la prima domanda è se è necessaria una soluzione di supporto remoto supervisionato o non supervisionato o entrambe.
Ecco una guida rapida per aiutarti a decidere.
Comprendere il supporto remoto supervisionato
Cosa significa e quali sono i casi d'uso?
Il supporto remoto supervisionato significa che un utente finale sta utilizzando il dispositivo o l'applicazione e ha bisogno di supporto immediato.
Le soluzioni di supporto supervisionato consentono di fornire assistenza ai clienti non appena si presenta un problema. L'utente o il proprio tecnico sarà in grado di accedere in remoto al dispositivo dell'utente finale, risolvere il problema e risolvere il problema il più rapidamente possibile.
Come funziona?
Di solito, le soluzioni di accesso e supporto remoto prevedono l'installazione anticipata di software sui dispositivi da cui si effettuerà la connessione remota e su quelli in cui si effettuerà la connessione remota. Tuttavia, con Splashtop Remote Support, la nostra soluzione di assistenza supervisionata, l'utente finale non è obbligato a preinstallare alcunché sul proprio dispositivo.
Invece, i tecnici possono entrare in remoto nel dispositivo dell'utente finale con un semplice codice di sessione che l'utente finale genera con l'app Splashtop SOS. Una volta che l'utente finale dà al tecnico il proprio codice, può connettersi istantaneamente al dispositivo!
Chi avrebbe bisogno di una soluzione di supporto remoto supervisionato?
Le soluzioni di supporto remoto supervisionato sono ideali per i team di supporto e assistenza clienti e gli help desk IT. Questo tipo di soluzioni consente di vedere rapidamente i problemi in prima persona e risolverli rapidamente. Questo riduce i tempi, i costi e migliora la soddisfazione dei clienti.
Comprendere il supporto remoto non supervisionato
Cosa significa e quali sono i casi d'uso?
Il supporto remoto non supervisionato significa che il tecnico può accedere in remoto al dispositivo dell'utente finale anche se non è presente.
Il caso d'uso principale di una soluzione non supervisionato consiste nel fornire manutenzione e supporto di routine ai dispositivi del cliente. Al contrario del supporto remoto supervisionato che fornisce supporto agli utenti che necessitano di assistenza immediata, il supporto remoto non supervisionato può essere utilizzato per gestire un'infrastruttura IT, installare aggiornamenti e persino risolvere problemi non urgenti.
Come funziona?
Il responsabile IT o il tecnico invia un link per il download per installare il software di supporto remoto su tutti i dispositivi che desiderano supportare. Una volta installato, il tecnico sarà in grado di accedere in remoto al dispositivo in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo.
Chi avrebbe bisogno di una soluzione di supporto remoto non supervisionato?
Questo strumento di supporto IT remoto è ideale per MSPs, fornitori di servizi IT e team IT interni che desiderano gestire e supportare i dispositivi della propria azienda e/o quelli dei propri clienti.
Supporto remoto supervisionato e non supervisionato: differenze tra i due tipi di assistenza
Ecco uno sguardo pi�ù da vicino a ciò che comporta il supporto remoto supervisionato e non supervisionato e ai casi di utilizzo principali per ciascuno di essi.
Supervisionato o non supervisionato: trova la soluzione di supporto remoto Splashtop migliore per le tue esigenze
Che tu abbia bisogno di un accesso non supervisionato per gestire i dispositivi in qualsiasi momento o di un accesso supervisionato per supportare gli utenti in tempo reale, è importante scegliere una soluzione che si adatti al tuo flusso di lavoro.
Splashtop Remote Support è stato progettato per offrire ai team IT e ai professionisti dell'assistenza la flessibilità necessaria per fornire supporto remoto non supervisionato e supervisionato, in modo sicuro ed efficiente. Con il piano giusto, avrai tutti gli strumenti necessari per supportare i tuoi utenti e gestire i dispositivi da qualsiasi luogo.
Esplora Splashtop Remote Support per trovare la soluzione migliore per le tue esigenze.