Case study - Come questo MSP utilizza Splashtop per l'accesso remoto e il monitoraggio della gestione &

HCS Computer Solutions, un MSP che gestisce oltre 450 endpoint presso uffici governativi critici, sceglie Splashtop Remote Support Premium per monitorare e gestire i propri endpoint.

I clienti si aspettano di mantenere le loro infrastrutture IT funzionanti in condizioni ottimali. Quando si dispone di più client distribuiti in diverse sedi, la gestione degli endpoint può diventare difficile. Il software di accesso remoto e gli RMM forniscono agli MSP gli strumenti necessari per poter accedere e supportare i propri clienti ovunque e in qualsiasi momento.

Trovare la soluzione giusta può spesso essere una sfida per un MSP. Gli ostacoli spesso includono:

Gli RMM e i prodotti per l'accesso remoto sono troppo costosi Questo rende difficile per le piccole e medie imprese MSPs che vogliono scalare ma non possono farlo a causa del prezzo.

Non avere le caratteristiche giuste Alcuni prodotti non hanno tutti gli strumenti necessari e altri ne hanno troppi, rendendo il prodotto più costoso e più complicato da usare.

I prodotti non sono affidabili o sicuri Quando devi accedere al tuo dispositivo gestito, l'ultima cosa che vuoi è una connessione lenta e interrotta. Inoltre, gli MSP devono assicurarsi che il software che utilizzano tenga al sicuro i loro dati e quelli dei loro clienti.

Soluzioni per computer HCS

Con sede a Varsavia, Missouri, HCS Computer Solutions è un MSP che gestisce oltre 450 endpoint per clienti, tra cui importanti centri sanitari, uffici governativi di contea e città e un call center 911. Gestiscono tutti i loro endpoint con soli due tecnici IT interni.

Data la natura dei client di HCS Computer Solutions, è fondamentale monitorare in modo proattivo i propri endpoint e fornire rapidamente supporto all'help desk quando si verifica un problema.

Per ottenere una soluzione affidabile con tutti gli strumenti necessari al miglior rapporto qualità-prezzo, HCS Computer Solutions si è affidata a Splashtop Remote Support Premium.

Case study - Come questo MSP utilizza il Splashtop Remote Support

In questo caso di studio, descriviamo le attività di HCS Computer Solutions, cos'è Splashtop Remote Support Premium e come l'azienda ha tratto vantaggio dall'utilizzo di Splashtop. I punti salienti includono:

Funzionalità di gestione remota, ad esempio avvisi configurabili e Gestione Windows Update, che consentono alle soluzioni HCS Computer di aggiornare e gestire in modo proattivo gli endpoint.

Accesso remoto automatico a computer e server che facilita la connessione di mattina o di notte per rispondere a un ticket, anche quando l'utente finale è fuori uso.

Migliaia di dollari in risparmi sui costi di abbonamento annuali grazie ai prezzi bassi di Splashtop.

«Grazie ai prezzi di Splashtop, HCS può avere più persone su. Quando abbiamo scaricato LogMeIn, siamo stati in grado di risparmiare circa 2.500 dollari all'anno, in modo da aumentare il numero di clienti che siamo stati in grado di mettere lo streamer, mantenere continuamente e aggiungere al nostro contratto.» — Henry Starcher, Owner, HCS Computer Solutions

Per saperne di più sui motivi per cui HCS Computer Solutions ama Splashtop, è possibile leggere il caso di studio .

Informazioni sul Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support è uno strumento di accesso remoto conveniente per IT e MSP che necessitano di accesso automatico ai propri computer e server gestiti. Si tratta di una grande alternativa più costosi accesso/prodotti di supporto remoto come BeyondTrust Remote Support (precedentemente Bomgar) e LogMeIn Central.

Il pacchetto Splashtop Remote Support Premium include diverse funzioni aggiuntive di monitoraggio e gestione, tra cui inventario del sistema, registri eventi, comando remoto, riavvio pianificato, accesso Android automatico e altro ancora. È inoltre possibile abilitare l'accesso degli utenti finali per un massimo di 50 client in modo che possano accedere in remoto ai computer gestiti.

