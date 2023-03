I ristoranti Peter Pane riducono i tempi di inattività dei dispositivi con il supporto remoto on-demand e la realtà aumentata

Dopo aver valutato diverse soluzioni di accesso remoto, tra cui AnyDesk e FastViewer, Paniceus ha deciso di passare dall'ingombrante soluzione TeamViewer a Splashtop Enterprise. Dopo i test, il team IT ha scoperto che Splashtop Enterprise aveva tutte le funzionalità di cui aveva bisogno, inclusa la realtà aumentata.

Di facilissima implementazione: sia i tecnici IT che gli utenti finali hanno trovato la funzione di supporto remoto on-demand (SOS) di Splashtop Enterprise incredibilmente facile da implementare e utilizzare quotidianamente. "È davvero facile sotto ogni aspetto: implementazione, installazione nelle sedi, configurazione personalizzata secondo le necessità", ha affermato Björn. "Le politiche per i clienti sono molto chiare e rendono la configurazione particolarmente semplice."

Configurazione semplificata tramite Oggetto Criteri di gruppo (GPO): Paniceus si è spesso trovata in difficoltà durante la configurazione dei criteri di distribuzione. Infatti, se la configurazione doveva essere distribuita via cloud al cliente, si verificava un problema e bisognava scrivere un file XML da caricare per il processo di installazione. Tutto ciò non solo richiedeva tempo e risorse, ma ogni volta che il prodotto veniva disinstallato, la configurazione scompariva e bisognava nuovamente distribuirla.

Utilizzando le semplici impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo (GPO) di Splashtop, l'IT può ora apportare rapidamente modifiche specifiche per utenti e gruppi. "Non dobbiamo più preoccuparci di non avere un'interfaccia di configurazione o di come si sia comportato Adobe Reader e Windows. Le impostazioni GPO controllano il comportamento di Splashtop in modo coerente", ha spiegato Björn.

Supporto per qualsiasi dispositivo: Paniceus ha apprezzato particolarmente la capacità di Splashtop di supportare diversi tipi di dispositivi e sistemi operativi all'interno della stessa sessione utente. Un solo ristorante può anche perdere migliaia di euro di vendite a causa di un breve periodo di inattività.

"In alcune situazioni di emergenza, il supporto passa da un collega all'altro e da PC a iPhone. È un disastro quando il personale IT afferma di non poter intervenire perché si sta utilizzando un palmare, per cui non si sa cosa stia accadendo sul proprio schermo. È meglio che non sia così", ha detto Björn. "Splashtop è praticamente perfetto e ci consente di cambiare dispositivo a metà strada. Sono molte le possibilità per consentire un supporto di facile esecuzione."

Realtà aumentata per esigenze visive: la maggior parte delle sedi Peter Pane dispone di dipendenti il cui obiettivo principale è l'ospitalità, non la tecnologia. Per loro, il supporto remoto standard potrebbe non bastare se il problema riguarda cavi, router e server. Paniceus ha provato a utilizzare FaceTime e altre applicazioni video in quelle situazioni, ma il tecnico del supporto IT non sapeva ancora indicare esattamente cosa doveva essere fatto

Utilizzando Splashtop AR, Paniceus può supportare le esigenze visive di questi dipendenti. "Ora il personale IT può chiedere di dare un'occhiata e l'utente che riceve il supporto può osservare il tecnico che indica direttamente gli elementi e li annota nel video condiviso. Qualsiasi utente può seguirlo. È facilissimo risolvere problemi come la sostituzione di cavi, il riavvio, etc.", ha detto Björn.

Quando gli è stato chiesto di descrivere con tre parole le proprie sensazioni sull'uso di Splashtop, Björn ha ammesso di aver avuto difficoltà a trovarne solo tre: "Le tre parole sono, facile, conveniente e supporto molto intelligente. Sono cinque parole, ma si tratta di un supporto molto intelligente".