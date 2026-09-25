Mantenere aggiornate le applicazioni di terze parti su molti endpoint può richiedere un notevole lavoro manuale. I team IT devono sapere quali applicazioni sono installate, individuare quando diventano disponibili nuove versioni, decidere quali aggiornamenti sono pronti per la distribuzione e assicurarsi che tali aggiornamenti raggiungano i dispositivi corretti.
Splashtop AEM aiuta ad automatizzare questo processo tramite i criteri di patch software. I team IT possono definire quali applicazioni supportate gestire, pianificare scansioni per gli aggiornamenti disponibili, controllare quando vengono installati gli aggiornamenti approvati e scegliere se le nuove versioni devono essere approvate automaticamente o revisionate prima.
Questa guida ti mostra come configurare il patching di applicazioni di terze parti con Splashtop AEM, assegnare il criterio agli endpoint gestiti e monitorare le opportunità di aggiornamento dopo la distribuzione del criterio.
Cosa ti serve prima di configurare il patching di terze parti
Per usare Software Patch, il tuo team deve avere Splashtop AEM abilitato.
L'utente che configura i criteri di Software Patch deve essere un Team Owner o un Admin.
I criteri di Software Patch vengono creati tramite Endpoint Policies e sono specifici per piattaforma. Le applicazioni Windows e macOS vengono quindi gestite tramite criteri separati.
Splashtop AEM mantiene elenchi del software supportato per entrambe le piattaforme. Prima di creare una policy per un'applicazione specifica, verifica che l'applicazione compaia nel catalogo del software supportato.
Come automatizzare la gestione delle patch per applicazioni di terze parti con Splashtop AEM
Puoi seguire i passaggi seguenti per automatizzare il flusso di lavoro di patching delle tue applicazioni di terze parti:
1. Crea o seleziona un criterio endpoint
Nella console web di Splashtop, vai a Automation > Endpoint Policies.
Puoi creare una nuova policy per il patching software o modificare una policy esistente che controllerà anche altre impostazioni degli endpoint.
Quando crei una nuova policy, configura:
Nome criterio
Descrizione
Piattaforma
Criterio padre, se applicabile
Se il criterio è abilitato o disabilitato
I criteri per Windows e macOS vengono creati separatamente. È disponibile anche l'ereditarietà dei criteri, che consente ai criteri figlio di ereditare le impostazioni da un criterio padre, sovrascrivendo le singole impostazioni quando necessario.
Questo può essere utile quando più gruppi devono condividere la stessa configurazione di base delle patch, ma richiedono selezioni delle applicazioni o pianificazioni di distribuzione diverse.
2. Configura quando gli endpoint eseguono la scansione degli aggiornamenti delle applicazioni
Apri le impostazioni di Software Patch e configura la pianificazione della scansione.
Splashtop AEM supporta una o più pianificazioni di scansione fisse o ricorrenti. Una scansione può essere eseguita:
Ogni giorno
Settimanale
Mensile
La pianificazione della scansione determina quando l'agente di patching controlla il software gestito per individuare nuove opportunità di aggiornamento.
La scansione e l'aggiornamento sono parti separate del flusso di lavoro. Il rilevamento di un aggiornamento disponibile per un'applicazione non significa necessariamente che Splashtop AEM lo installerà immediatamente. Ciò che accade successivamente dipende dalle impostazioni di approvazione dell'applicazione e dalla pianificazione degli aggiornamenti.
Questa separazione ti consente di controllare regolarmente la presenza di aggiornamenti, limitando però le installazioni effettive alle finestre di manutenzione adatte al tuo ambiente.
3. Imposta la pianificazione degli aggiornamenti dell'applicazione
Successivamente, configura la pianificazione degli aggiornamenti.
Questa impostazione controlla quando l'agente di patch installa gli aggiornamenti disponibili che hanno raggiunto lo stato Approvato.
Ad esempio, un team IT potrebbe eseguire frequentemente la scansione dei dispositivi per individuare le nuove versioni delle applicazioni disponibili, pianificando al contempo le installazioni per un periodo di manutenzione definito.
Mantenere separate queste pianificazioni offre visibilità sui nuovi aggiornamenti disponibili prima che vengano distribuiti e consente alle patch approvate di seguire una cadenza di installazione coerente.
4. Decidi come gestire i computer aggiunti di recente
L'opzione New Computer controlla cosa succede quando un nuovo endpoint viene integrato direttamente in un gruppo a cui è già assegnata la policy Software Patch.
Quando questa opzione è abilitata, l'agente di patch sul computer appena aggiunto può avviare immediatamente una scansione o un aggiornamento invece di attendere il successivo orario pianificato.
Esiste un'importante distinzione per i dispositivi che sono già gestiti. Spostare un computer esistente in un gruppo dopo che è già stato registrato non attiva questa azione immediata. Quel computer seguirà la successiva pianificazione configurata per la scansione o l'aggiornamento.
Questa impostazione può aiutare gli endpoint appena distribuiti a entrare prima nel normale flusso di gestione delle patch.
5. Configura il comportamento di riavvio quando richiesto
Alcuni aggiornamenti delle applicazioni potrebbero richiedere il riavvio dell'endpoint.
La sezione Opzioni di riavvio ti consente di specificare come l'agente di patch deve gestire un riavvio quando è richiesto come parte del processo di aggiornamento.
Configura questo comportamento in base agli endpoint coperti dalla policy e al modo in cui questi dispositivi vengono utilizzati. Ad esempio, il comportamento di riavvio appropriato per la workstation di un dipendente può differire da quello utilizzato per i dispositivi che possono riavviarsi durante un periodo di manutenzione pianificato.
6. Scegli le applicazioni che vuoi gestire
Una volta configurate le impostazioni generali di Software Patch, apri la scheda Software.
Seleziona Aggiungi software per scegliere le applicazioni che il criterio deve gestire. È possibile selezionare più applicazioni dal catalogo del software supportato.
Qui la policy passa da una pianificazione generale delle patch a un flusso di lavoro specifico per l'applicazione. Ogni applicazione selezionata può quindi avere impostazioni di installazione e approvazione proprie.
Ad esempio, una policy Windows può gestire applicazioni come Google Chrome, Zoom, 7-Zip, Adobe Reader, Visual Studio Code o altre applicazioni incluse nell'attuale catalogo del software supportato.
macOS utilizza un proprio elenco di applicazioni supportate e una propria Endpoint Policy specifica per la piattaforma.
7. Scegli se Splashtop AEM deve installare il software mancante
Per ogni applicazione nel criterio di Software Patch, puoi configurare se Splashtop AEM deve installare l'applicazione quando non è già presente su un computer gestito.
L'impostazione Install if not present controlla questo comportamento.
Quando l'installazione è abilitata, la versione che viene installata dipende dalle altre impostazioni dell'applicazione nel criterio.
Ad esempio:
Se viene specificata una versione pre-approvata, è possibile installare quella versione approvata.
Se non è presente una versione pre-approvata, è possibile installare l'ultima versione disponibile.
Se Installa se non presente è disattivato, Splashtop AEM salta l'installazione sui computer in cui l'applicazione è mancante.
In questo modo, lo stesso flusso di lavoro di Software Patch può gestire gli aggiornamenti per le applicazioni già installate, supportando anche l'installazione sugli endpoint in cui l'applicazione non è presente, quando questo comportamento è abilitato.
8. Imposta una versione dell'applicazione pre-approvata
L'impostazione Versione pre-approvata ti consente di definire una versione che i computer gestiti devono raggiungere.
Quando una scansione rileva un endpoint che esegue una versione precedente rispetto alla versione pre-approvata, Splashtop AEM può creare un'opportunità di aggiornamento per la versione approvata.
Ad esempio, se la versione 0.9 è stata designata come versione pre-approvata e un endpoint gestito esegue ancora la versione 0.8, la scansione può identificare che il computer deve essere aggiornato alla versione approvata.
Questo offre un modo per stabilire una versione nota dell'applicazione che i dispositivi devono avere, senza richiedere a un amministratore di approvare la stessa versione separatamente per ogni endpoint.
9. Scegli come approvare le nuove versioni delle applicazioni
Software Patch controlla anche cosa succede quando diventa disponibile una versione più recente rispetto a quella già approvata nel criterio.
L'impostazione Approva nuova versione può utilizzare uno dei seguenti elementi:
Auto: La versione appena rilevata può passare al flusso di lavoro Approved dopo la scansione.
Manuale: l'opportunità di aggiornamento passa a In sospeso così un amministratore può esaminarla prima di approvarla o rifiutarla.
Questo offre ai team IT un controllo a livello di applicazione su quanto del processo di aggiornamento viene automatizzato.
Le applicazioni adatte all'approvazione automatica possono continuare nel flusso di patching con meno interventi manuali. Le applicazioni che richiedono una revisione aggiuntiva possono rimanere in sospeso finché un amministratore non prende una decisione.
10. Assegna la policy ai computer o ai gruppi
Dopo aver configurato le applicazioni e il comportamento degli aggiornamenti, assegna la policy endpoint ai computer che devono seguirla.
Da Automation > Endpoint Policies, seleziona il criterio e scegli Assign Group and Computer. Seleziona il gruppo di computer appropriato e assegna il criterio.
Puoi anche assegnare criteri in altri due modi:
Apri le proprietà di un singolo computer e seleziona un criterio.
Vai a Management > Grouping, crea o modifica un gruppo di computer e assegna la policy appropriata.
Per impostazione predefinita, un singolo computer segue i criteri del proprio gruppo. È possibile applicare a un computer un criterio diverso quando richiede un'eccezione rispetto alla configurazione più ampia del gruppo.
Come monitorare gli aggiornamenti delle applicazioni di terze parti
Una volta che il criterio è attivo, Splashtop AEM fornisce una vista centralizzata degli aggiornamenti delle applicazioni rilevati e del loro stato attuale.
Esamina le opportunità di aggiornamento in Software Patch
Una volta che il criterio è attivo, i team IT possono usare la Splashtop Dashboard per avere una visibilità quotidiana sull'applicazione delle patch alle applicazioni di terze parti.
Il widget Panoramica delle patch software mostra lo stato delle patch software negli endpoint gestiti. Gli amministratori possono fare clic su uno stato per accedere alla vista Software Patch corrispondente quando un aggiornamento richiede un controllo o un intervento più approfondito.
Per una gestione più dettagliata, vai a Management > Software Patch, quindi seleziona la vista Software Patch di Windows o Mac.
Splashtop AEM si riferisce a un aggiornamento software rilevato come a un'opportunità di aggiornamento. Un'opportunità di aggiornamento può essere creata quando:
Un computer gestito rileva una nuova versione dell'applicazione durante una scansione.
La versione pre-approvata in un criterio cambia e la versione attualmente installata sul computer è inferiore alla nuova versione approvata.
Ogni opportunità di aggiornamento può trovarsi in uno dei cinque stati:
In sospeso
Approvato
Non riuscito
Installato
Rifiutato
Splashtop AEM conserva anche un registro delle modifiche di stato di ogni opportunità, aiutando gli amministratori a seguire l'aggiornamento durante il suo ciclo di vita.
Esamina gli aggiornamenti delle applicazioni in sospeso
La scheda Pending contiene opportunità di aggiornamento che richiedono una decisione da parte di un amministratore.
Seleziona un'opportunità e usa il menu Actions per:
Approvalo
Rifiutala
Una volta che un'opportunità in sospeso viene approvata o rifiutata, passa allo stato corrispondente e non torna in sospeso.
Questo è il flusso di lavoro utilizzato quando l'impostazione di approvazione delle nuove versioni di un'applicazione è configurata per la revisione manuale.
Monitora gli aggiornamenti approvati delle applicazioni
Gli aggiornamenti nella scheda Approved sono pronti per procedere secondo la pianificazione degli aggiornamenti configurata.
Quando arriva l'ora di aggiornamento pianificata, le opportunità approvate iniziano ad aggiornarsi. Un amministratore può comunque rifiutare un'opportunità approvata prima che venga installata.
Questo offre un intervallo tra l'approvazione e la distribuzione pianificata durante il quale un aggiornamento programmato può ancora essere interrotto se le circostanze cambiano.
Esamina gli aggiornamenti non riusciti e riprova quando opportuno
Se un aggiornamento non viene completato correttamente, la relativa opportunità di aggiornamento appare nella scheda Non riuscito.
Da lì, un amministratore può:
Approva di nuovo l'aggiornamento
Rifiuta l'aggiornamento
Approvarla di nuovo riporta l'opportunità nel flusso di lavoro approvato, così può essere tentata nuovamente secondo il processo di aggiornamento applicabile.
Rivedi gli aggiornamenti installati e rifiutati
Lo stato Installato rappresenta la fine del ciclo di vita di un'opportunità di aggiornamento. Una volta che l'aggiornamento raggiunge questo stato, non è disponibile alcuna ulteriore azione.
Gli aggiornamenti che sono stati intenzionalmente ignorati compaiono nella sezione Rifiutato. Se le circostanze cambiano, un'opportunità rifiutata può essere successivamente approvata e spostata nella scheda Approvato.
Insieme, questi stati offrono agli amministratori visibilità sugli aggiornamenti completati e su quelli che sono stati intenzionalmente trattenuti.
Come combinare le approvazioni automatiche e manuali delle applicazioni
Applicazioni diverse non devono necessariamente seguire lo stesso flusso di approvazione.
Splashtop AEM ti consente di utilizzare le impostazioni dell'applicazione all'interno di un criterio Software Patch per determinare come deve essere gestita ciascuna applicazione.
Per le applicazioni per cui ti senti a tuo agio ad approvare automaticamente le nuove versioni disponibili, Approve new version può essere impostato su Auto. Le versioni appena rilevate possono quindi passare al flusso di lavoro Approvato e attendere la pianificazione degli aggiornamenti configurata.
Per le applicazioni che richiedono una revisione prima della distribuzione, imposta il comportamento di approvazione su Manual. Le nuove opportunità di aggiornamento appariranno in In attesa, dove un amministratore potrà approvarle o rifiutarle.
Puoi anche usare versioni pre-approvate quando hai bisogno che i computer gestiti raggiungano una particolare versione dell'applicazione.
La combinazione più adatta dipende dalle applicazioni che gestisci e da come la tua organizzazione valuta gli aggiornamenti software.
Come funzionano i rollout graduali delle applicazioni in Splashtop AEM
Splashtop AEM può anche supportare distribuzioni graduali delle applicazioni.
Per implementare una distribuzione in stile ring, crea più policy Software Patch per diversi gruppi di computer e configura pianificazioni di aggiornamento scaglionate.
Ad esempio, un gruppo può ricevere prima gli aggiornamenti approvati delle applicazioni, dando al team IT il tempo di valutare la distribuzione prima che un criterio successivo applichi gli aggiornamenti a un insieme più ampio di endpoint.
Questo flusso di lavoro offre un maggiore controllo sulla velocità con cui una nuova versione dell'applicazione viene distribuita nell'ambiente.
Automatizza il patching delle applicazioni di terze parti con Splashtop AEM
La gestione delle patch per applicazioni di terze parti diventa più semplice quando rilevamento del software, approvazioni, tempistiche di distribuzione e follow-up fanno parte di un flusso di lavoro ripetibile.
Splashtop AEM consente ai team IT di scegliere quali applicazioni supportate gestire, stabilire se le applicazioni mancanti debbano essere installate, definire le versioni approvate, controllare come vengono gestite le nuove versioni e pianificare quando vengono distribuiti gli aggiornamenti approvati.
Dopo la distribuzione, Software Patch offre un punto centralizzato in cui controllare le opportunità di aggiornamento in sospeso, approvate, non riuscite, installate e rifiutate, così gli amministratori possono mantenere la visibilità e intervenire quando necessario.
Avvia una prova gratuita di Splashtop AEM per automatizzare il patching delle applicazioni di terze parti su tutti i tuoi endpoint gestiti.