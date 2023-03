5 motivi per cui Splashtop è migliore di BeyondTrust Appliance

Scopri perché Splashtop rappresenta una soluzione per il supporto remoto più conveniente rispetto a BeyondTrust Appliance, offrendo maggiore flessibilità e scalabilità al tuo team IT.

Quando si tratta di scegliere il software per l'accesso remoto più adatto alla propria organizzazione, i team IT hanno molte cose a cui pensare. Il costo complessivo, le licenze e le opzioni di implementazione possono ostacolare una scelta consapevole. In particolare, quando si tratta di confrontare alcune delle soluzioni più quotate sul mercato.

Splashtop persegue l'obiettivo di rendere ogni aspetto del tuo percorso il più semplice possibile. Ecco perché abbiamo deciso di illustrare i cinque motivi principali per passare a Splashtop Enterprise da BeyondTrust Appliance.

BeyondTrust è uno dei migliori strumenti per il supporto remoto in ambito IT. Ma, a conti fatti, i team informatici hanno molto di più con Splashtop Enterprise e a un prezzo più vantaggioso rispetto a BeyondTrust Appliance. Vediamo di capire meglio.

1. Splashtop offre un valore complessivamente superiore rispetto a BeyondTrust Appliance

Splashtop offre la sicurezza, le prestazioni e l'usabilità di cui i team IT e gli utenti finali hanno bisogno a un prezzo più vantaggioso rispetto a BeyondTrust.

BeyondTrust Appliance (precedentemente nota come Bomgar Appliance) offre accesso remoto privilegiato attraverso una piattaforma centralizzata per la gestione delle sessioni e il controllo degli accessi. Benché l'implementazione on premise sia finalizzata a mantenere i dati importanti protetti dal firewall aziendale, la soluzione non offre grandi margini di flessibilità e scalabilità.

Splashtop Enterprise è uno strumento completo che integra sia l'accesso remoto che il supporto remoto a prezzi estremamente flessibili. Enterprise è una soluzione di facile utilizzo, con un'interfaccia intuitiva, aggiornamenti automatici e funzioni immediate quali:

Integrazione SSO

Service desk

Connettore Splashtop (jump point)

Condivisione della fotocamera con annotazione AR

Perché Splashtop Enterprise offre un valore aggiunto senza mettere a dura prova il budget IT

Nessuna spesa di manutenzione annuale: Splashtop offre tutto ciò che è stato elencato sopra a un costo inferiore rispetto a BeyondTrust, ma senza l'addebito di spese di manutenzione. La tariffa iniziale per la licenza perpetua di BeyondTrust è costosa, ma non è l'unico costo da sostenere perché a questo vanno aggiunte le spese annuali per la manutenzione. Con Splashtop, invece, tutto questo è incluso nel canone di abbonamento annuale. "What you see, is what you get" è la nostra garanzia di qualità.

Il modello di licenza perpetua applicato da BeyondTrust implica l'addebito di costi di manutenzione per garantire agli utenti i miglioramenti necessari. Dal canto nostro, grazie alle licenze in abbonamento, abbiamo la possibilità di effettuare automaticamente interventi di aggiornamento in caso di bug o per introdurre nuove funzionalità. In questo modo, potrai disporre sempre della migliore versione di Splashtop, immediatamente.

Ampio supporto per i dispositivi: i prodotti Splashtop sono stati studiati per consentire l'accesso remoto ad ambienti fisici e virtuali, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Ecco perché i nostri prodotti sono compatibili con Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chrome. Offriamo prestazioni affidabili e coerenti su tutti i dispositivi.

Sicurezza e conformità elevate: Splashtop Enterprise offre sicurezza leader del settore con funzioni come SSO, 2FA, gestione basata su gruppi, crittografia standard e controlli granulari. Con Enterprise è possibile anche implementare e gestire Bitdefender Antivirus in modo da garantire la sicurezza degli endpoint.

Le funzioni di sicurezza standard disponibili in Splashtop sono in grado di aiutare il tuo team IT a massimizzare il proprio impegno e a mantenere una solida sicurezza informatica. Inoltre, Splashtop è conforme ai requisiti SOC 2, GDPR e ad altre normative del settore.

Installazione, gestione e scalabilità facilmente attuabili in qualsiasi ambiente: in aggiunta a tutto il resto, Splashtop è facile da implementare, gestire, scalare e utilizzare senza alcuna formazione. Grazie alle opzioni on-premise e cloud, puoi facilmente adattarlo al tuo ambiente.

Se cerchi connessioni remote coerenti e performanti, oltre a una fruibilità di alto livello, Splashtop Enterprise è il software che fa per te.

2. Abbonamenti vs. licenze perpetue

Nel mondo dei software per l'accesso remoto esistono sia licenze in abbonamento che perpetue. Il modello più tradizionale è la licenza perpetua, che prevede l'acquisto di una singola licenza senza una data di scadenza. Questa soluzione funziona bene se si acquista un prodotto che non necessita di aggiornamenti frequenti o di funzionalità aggiuntive.

Il modello che sta prendendo sempre più piede (soprattutto per le soluzioni basate sul cloud) è quello delle licenze in abbonamento. Con questo tipo di licenza, gli utenti acquistano il diritto di utilizzare il software per un periodo di tempo prestabilito. La fatturazione è solitamente mensile o annuale.

La risposta alla questione delle licenze in abbonamento o perpetue dipende in larga misura dalle esigenze dell'organizzazione. Tuttavia, la pandemia ha fatto emergere per i team IT la necessità di disporre di una soluzione sufficientemente flessibile da poter essere scalata in qualsiasi momento. Il software in abbonamento offre questa libertà, le licenze perpetue no.

Per noi di Splashtop, è importante garantire ai nostri utenti il miglior rapporto qualità-prezzo. Per questo motivo offriamo un abbonamento annuale, che ha un costo complessivo inferiore a quello delle licenze perpetue di BeyondTrust, ma offre una maggiore flessibilità.

"Dopo aver provato Splashtop e averne constatato i vantaggi, abbiamo deciso di abbandonare BeyondTrust. In questo modo, abbiamo risparmiato diverse migliaia di dollari". Steve Burdick, System Admin / Presidente presso Galveston Computer Solutions LLC

3. Implementazione nel cloud oppure on-premise

L'implementazione on-premise rappresenta una scelta ottimale per le organizzazioni che hanno la necessità di lavorare in modo indipendente e di ospitare il software per l'accesso remoto sui propri server. È adatta anche alle organizzazioni che dispongono di una politica di sicurezza individuale e desiderano che i dati rimangano all'interno della rete aziendale.

Lo svantaggio di una soluzione on-premise consiste nel fatto che la gestione di un'infrastruttura aziendale è spesso complessa, dispendiosa in termini di tempo e di denaro. Per questo motivo, la scalabilità in tempi brevi è quasi impossibile.

Con l'aumento del lavoro remoto e ibrido, molte organizzazioni si sono spostate verso l'accesso remoto basato sul cloud per ottenere maggiore flessibilità. Con una soluzione sul cloud, non è necessario gestire l'infrastruttura interna. Le organizzazioni possono scalare rapidamente in risposta alla domanda.

Benché apprezziamo l'accesso remoto basato sul cloud, sappiamo che alcune aziende necessitano di una soluzione gestita in autonomia dal proprio team IT. Ecco perché Splashtop offre anche l'implementazione on-premise.

4. Un servizio clienti eccezionale

Splashtop è prima di tutto un prodotto orientato al cliente. Oltre alla facilità di contattarci, rispondiamo anche in tempi brevi. La soddisfazione del cliente non è solo un parametro di riferimento, ma un valore fondamentale. Abbiamo anche semplificato le procedure per modificare o annullare l'abbonamento. Se affermiamo che la nostra mission è un servizio clienti di prim'ordine, sia prima che dopo la vendita, non scherziamo.

Splashtop è costantemente in vantaggio rispetto alla concorrenza, in termini di soddisfazione dei clienti, grazie ai riconoscimenti più importanti conferiti da G2, TrustRadius e altri ancora. Mentre i nostri concorrenti sono noti per la scarsa velocità di risposta, noi abbiamo fatto dell'assistenza clienti rapida ed efficiente uno dei nostri obiettivi principali. Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda, Splashtop garantisce la possibilità di parlare direttamente con un esperto e di ricevere un'assistenza completa e immediata.

"Il prezzo maggiorato di BeyondTrust e la mancanza di reattività in caso di preventivi o rinnovi sono stati davvero tremendi". - Steve Burdick, System Admin / Presidente presso Galveston Computer Solutions LLC

5. Realizzato per il supporto IT e l'accesso remoto degli utenti finali

BeyondTrust Appliance è stato progettato principalmente per le funzionalità di supporto IT e dispone di funzioni come il controllo degli accessi privilegiati e la semplificazione degli audit e della conformità.

Splashtop Enterprise, invece, nasce sia per il supporto IT che per l'accesso remoto degli utenti finali:

Supporto IT : Enterprise semplifica l'implementazione su larga scala, l'aggiornamento e la scalabilità insieme a funzioni di supporto come il controllo supervisionato e non supervisionato, oltre all'integrazione con i sistemi di ticketing e PSA. Il tutto a un prezzo inferiore rispetto a BeyondTrust Appliance.

Accesso per l'utente finale: Enterprise offre agli utenti finali qualità HD, connessioni veloci in tempo reale e sessioni multiple e simultanee. Grazie alle funzioni di accesso remoto, che includono il reindirizzamento dei dispositivi USB, la stampa remota, il supporto multi-monitor e la registrazione della sessione, i tuoi utenti finali saranno entusiasti delle funzioni di accesso remoto offerte da Splashtop.

Oltre alle funzionalità standard, Enterprise offre anche la connessione RDP tramite Splashtop Connector e la condivisione di fotocamere con funzionalità AR tramite Splashtop AR.

A conti fatti, passa a Splashtop Enterprise per assicurarti un prodotto più conveniente e una maggiore flessibilità

BeyondTrust Appliance è uno strumento di grande valore per i team IT. Ma se desideri una soluzione più flessibile e più conveniente, Splashtop Enterprise è la soluzione più adatta a te. Approfitta di uno strumento completo che non solo è stato progettato per il supporto IT, ma ti offre anche funzioni di accesso remoto, come il reindirizzamento dei dispositivi USB e il supporto multi-monitor. Grazie a Splashtop Enterprise avrai tutto questo e molto altro ancora, mantenendo la sicurezza e la conformità agli standard del settore.

Prova gratuitamente prima di acquistare, così potrai toccare con mano Splashtop prima di impegnarti nella migrazione. Quando vorrai procedere, Splashtop potrà essere implementato facilmente, in modo che il passaggio da BeyondTrust avvenga con estrema facilità.