Principales tendances technologiques stratégiques pour 2021 : Activités à distance
Malgré les difficultés rencontrées en 2020, les responsables informatiques ont opté pour de nombreuses innovations très intéressantes, notamment en faisant passer rapidement l’ensemble de leur organisation au télétravail, en renforçant la sécurité de leur environnement virtuel et en donnant la priorité aux initiatives numériques comme jamais auparavant.
Mais il reste encore du chemin à parcourir. Pour les services informatiques, l’année 2021 s’accompagne de l’impératif de générer davantage de valeur métier en adoptant les dernières tendances en matière de technologies de l’information.
Ce rapport met en lumière les tendances et les défis liés aux technologies de l’information que ces gestionnaires devront concilier au cours de l’année à venir, ainsi que les mesures qu’ils peuvent prendre pour y parvenir :
DSI et responsables informatiques
Responsables de la sécurité et de la gestion des risques
Responsables des applications
Responsables de la gestion de programmes et de portefeuilles
Responsables des données et des analyses
Responsables des infrastructures et des opérations
Responsables de l’architecture d’entreprise
Responsables de l’approvisionnement, des achats et de la gestion des fournisseurs