Trois tendances qui façonnent les environnements de télétravail

On parle souvent de « nouvelle normalité », mais qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du travail ? La pandémie de COVID-19 a transformé de nombreux aspects de la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne la façon dont nous travaillons. De l’obligation de se faire vacciner en entreprise aux licenciements, en passant par le phénomène de la « grande démission », un environnement de travail « normal » est un concept de plus en plus flou.

Une chose est sûre, de nombreux travailleurs ne veulent pas renoncer au télétravail, même s’ils se disent prêts à retourner au bureau. Alors que 71 % des travailleurs se disent disposés à retourner au bureau, environ 80 % d’entre eux sont favorables au télétravail, selon Morning Consult. Ils le trouvent plus productif. Lors de la recherche d’un nouvel emploi, la possibilité de travailler à distance est un facteur décisif important.

Productivité dans un environnement de télétravail

Alors que de plus en plus de collaborateurs travaillent à domicile, on constate une réelle augmentation de la productivité. Selon Morning Brew, le télétravail permet aux employés de gagner environ 70 minutes par jour. La plupart d’entre eux gagnent une heure complète en évitant les trajets domicile-travail et environ 10 minutes supplémentaires sur leur routine de préparation. Et ce temps économisé n’est pas seulement précieux pour les employés, car en moyenne, ils consacreront 30 de ces 70 minutes à leur travail. Cela représente deux heures et demie de disponibilité supplémentaire par semaine.

Mais malgré ces statistiques impressionnantes, de nombreuses entreprises hésitent à adopter le télétravail pour de multiples raisons.

Nous sommes actuellement sur un marché d’employés, ce qui signifie que les entreprises qui veulent attirer et conserver les meilleurs talents doivent offrir les conditions qui séduisent ces collaborateurs. Mais les employeurs ont aussi des impératifs, notamment en matière de productivité, d’utilisation efficace des ressources et de sécurité.

Splashtop permet de satisfaire à la fois les attentes des employeurs et celles des salariés.

Trois tendances qui façonnent nos environnements de télétravail

À l’aube d’une nouvelle année marquée par une augmentation du nombre de télétravailleurs, trois tendances façonnent nos environnements de travail à distance.

1. La sécurité est plus importante que jamais

SonicWall a enregistré une croissance de 151 % des attaques de ransomware au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020. Avec des employés travaillant à domicile sur leurs propres appareils, sans les pare-feu classiques auxquels ils ont été habitués en entreprise, la sécurisation du télétravail devient d’autant plus urgente.

Vous avez besoin d’une solution qui protège votre réseau, que vos employés travaillent dans vos bureaux ou dans un café.

En outre, la conformité du télétravail au RGPD, au CCPA et à d’autres réglementations sectorielles doit être assurée. Et ne vous imaginez que votre entreprise est trop petite pour être concernée. Au cours de la première année d’application du CCPA, les entreprises sanctionnées comptaient des refuges pour animaux de compagnie, des chaînes de magasins d’alimentation et des concessionnaires automobiles.

Splashtop fournit des solutions conformes de télétravail à toutes les entreprises, en maintenant votre sécurité à jour et en protégeant vos données.

2. Le travail hybride va perdurer

Le nombre et le type d’appareils utilisés pour le télétravail ont explosé. En effet, selon Gartner, les télétravailleurs utilisent en moyenne quatre appareils par personne pour renforcer leur productivité (par exemple, répondre aux e-mails sur le téléphone, regarder un webinaire sur un ordinateur portable et prendre des notes sur une tablette).

Avec tous ces appareils, il devient de plus en plus complexe pour les services informatiques d’assurer le support des environnements de travail distribués. Ils doivent être en mesure de fournir une assistance à la demande aux employés, quel que soit l’endroit où ils se trouvent ou l’appareil qu’ils utilisent. Votre solution de télétravail doit être puissante et capable de prendre en charge tous les appareils dont disposent vos employés.

Splashtop offre à chaque employé la possibilité de travailler avec ses propres appareils, notamment grâce à sa compatibilité avec les systèmes d’exploitation des ordinateurs de bureau et des appareils mobiles. Permettre aux travailleurs d’utiliser leurs propres appareils garantit non seulement leur satisfaction, mais aussi leur productivité et leur efficacité. Vous évitez ainsi de les forcer à travailler avec des terminaux ou des plateformes qu’ils ne maîtrisent pas.

3. Nécessité de regrouper les outils

Pour la plupart d’entre nous, le passage au télétravail a été brutal. D’un jour à l’autre, nous avons entendu parler du COVID-19, et le lendemain, nos bureaux ont été fermés presque sans préavis. Alors que les entreprises se démenaient pour trouver des outils permettant à leur personnel de travailler entièrement ou principalement à distance pour la première fois, beaucoup ont été contraintes d’adopter une approche fragmentée. Même les solutions conçues pour un télétravail occasionnel, une fois déployées à l’échelle de l’entreprise, avaient du mal à fonctionner.

Aujourd’hui, les entreprises et les employés ont eu le temps de s’adapter à un environnement de travail flexible ou entièrement à distance. Avec une vision plus claire de leurs besoins, les organisations peuvent commencer à regrouper et à identifier de meilleurs outils offrant toutes les fonctionnalités nécessaires dans une interface simple et conviviale.

Splashtop est convivial avec une interface simple et centralisée pour votre équipe informatique, ce qui en fait la solution idéale. La connexion à distance aux appareils des employés est facile et efficace, et le temps de réponse est sans délai, ce qui garantit une expérience optimale pour tous.

En outre, vous pouvez parler directement avec un expert Splashtop à tout moment, quelle que soit la taille de votre entreprise. Si vous souhaitez parler à un interlocuteur directement (plutôt que par chat ou par e-mail), c’est également possible. Lorsque votre équipe aura besoin d’aide, vous saurez toujours où la trouver.

Vous voulez en savoir plus ?

Vous pouvez regarder à la demande l’intégralité du webinaire « Rendre le télétravail sûr et productif ».

Regarder maintenant