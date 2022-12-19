Splashtop - La solution d’accès à distance préférée des établissements d’enseignement
Nos solutions d’accès et de support à distance facilitent l’apprentissage hybride pour les étudiants et les professeurs
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Les universités et établissements scolaires du monde entier utilisent Splashtop pour permettre aux élèves d’accéder à distance aux ordinateurs, aux enseignants de travailler à domicile et aux techniciens d’assurer le support de n’importe quel appareil.
Obtenez plus d’informations sur nos solutions d’apprentissage à distance.
Demo Video: Splashtop - The Preferred Remote Access Solution for Educational Institutions