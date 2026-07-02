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Démonstration du support à distance Splashtop

Tout ce que vous devez savoir sur Splashtop Remote Support

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Découvrez comment vous pouvez utiliser Splashtop Remote Support pour fournir une assistance sous surveillance à la demande à n’importe quel appareil Windows, Mac, Linux, iOS et Android, sans aucune installation préalable. Vous pouvez également mettre en place un accès à distance sans surveillance et à tout moment aux ordinateurs. Splashtop Remote Support est le logiciel de support à distance idéal pour les services informatiques, d’assistance et de support.

Splashtop Remote Access : Démonstration du produit
Splashtop Remote Access : Démonstration du produit


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