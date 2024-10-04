Splashtop Personal : raccourcis configurables et manette de jeu.
Des fonctionnalités avancées pour les particuliers qui utilisent une solution d’accès à distance sur leur réseau local
Splashtop Personal dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité pratique avec les raccourcis configurables et la manette de jeu. Grâce à elle, vous pouvez facilement contrôler vos applications et vos jeux sur des ordinateurs Windows ou Mac. Voici comment cela fonctionne :
Créez vos propres raccourcis et profils
Les raccourcis à l’écran correspondent à vos fonctions Windows et Mac les plus couramment utilisées
Utilise les profils intégrés pour Microsoft Office, les lecteurs multimédia, les navigateurs, Windows 8, Mac OS X, Diablo et Pro Evolution Soccer 2012
En savoir plus sur Splashtop Personal.
Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad