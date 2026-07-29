Splashtalks : nouveautés produits de l’été 2026 avec Phil Sheu
Rejoignez-nous pour découvrir en avant-première les nouveautés produits d’été de Splashtop, en présence de Phil Sheu, directeur technique et cofondateur de Splashtop.
En tant que visionnaire technologique à l’origine des innovations de Splashtop, Phil vous expliquera comment nos dernières avancées redéfinissent l’accès à distance, l’assistance, la gestion des terminaux et la sécurité. Découvrez en exclusivité les technologies qui font évoluer notre plateforme et ce que ces innovations signifient pour votre équipe et votre entreprise.
Découvrez en avant-première les dernières innovations conçues pour vous aider à gagner du temps, réduire les risques et en faire plus avec moins :
Un récapitulatif de l’état des appareils permettant aux équipes informatiques d’évaluer rapidement les versions du système d’exploitation, le chiffrement des disques, la sécurité des terminaux, l’état du pare-feu et bien plus encore.
Une intégration plus poussée entre SentinelOne et les solutions antivirus/EDR afin d’améliorer la protection des terminaux et de rationaliser les opérations de sécurité, ainsi qu’une expérience d’achat en ligne plus fluide pour simplifier les procédures d’approvisionnement.
Des processus plus rapides pour sécuriser les terminaux, grâce à une visibilité sur les articles de la base de connaissances Windows (KB) ou les versions de macOS nécessaires pour corriger les vulnérabilités et appliquer instantanément les correctifs.
Des fonctionnalités de filtrage et de création de rapports améliorées qui facilitent la mise en évidence d’informations exploitables et facilitent la création de rapports de conformité.
Mises en œuvre de l’IA visant à réduire le travail manuel en mettant en évidence et en synthétisant les informations essentielles nécessaires à la prise de décisions clés.
Foxpass offre des fonctionnalités améliorées d’accès adaptées aux appareils et de PKI dans le cloud, vous permettant de bénéficier de contrôles d’authentification plus rigoureux, d’intégrations MDM étendues, d’une visibilité accrue et d’une prise en charge plus large de la gestion des accès basée sur les certificats.
Ne manquez pas l’occasion de prendre une longueur d’avance sur les évolutions à venir. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez d’opérations informatiques plus intelligentes cet été.