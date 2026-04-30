Splashtalks : nouveautés produits du printemps 2026
Rejoignez-nous pour découvrir en avant-première la gamme de produits Splashtop du printemps, avec les commentaires de Thomas Deng, cofondateur et vice-président exécutif chargé de la gestion de produit.
Thomas dirige le développement produit, l’ingénierie et les opérations chez Splashtop. Il expliquera comment l’innovation centrée sur le client guide notre roadmap, comment nous continuons à renforcer la confiance avec la communauté informatique, et comment vos commentaires influencent directement nos prochains développements.
Au cours de cette session de 30 minutes, vous découvrirez en direct de nouvelles fonctionnalités puissantes conçues pour vous aider à automatiser les tâches courantes, à simplifier la mise en conformité et à gérer les terminaux avec une plus grande efficacité.
Intégration SentinelOne : renforcez vos opérations de sécurité grâce à une intégration transparente aux solutions de sécurité des terminaux SentinelOne — accélérez la réponse aux menaces tout en simplifiant l’achat et la gestion de vos outils de sécurité.
Scripts plus intelligents et plus simples : de nouveaux workflows de création de scripts simplifiés rendent la maintenance courante et le dépannage plus rapides et plus intuitifs, permettant ainsi à votre équipe d’en faire plus en moins de temps.
Marquage avancé des terminaux : bénéficiez d’un contrôle plus précis grâce au marquage des terminaux, pour une meilleure organisation, un regroupement plus efficace et une gestion optimisée à grande échelle.
Améliorations assistées par IA : bénéficiez d’une assistance produit plus rapide lorsque vous en avez besoin, d’informations plus approfondies sur la qualité des correctifs et d’outils intelligents conçus pour faciliter la prise de décision.
Ne manquez pas cette occasion d’écouter directement les dirigeants de Splashtop et d’être parmi les premiers à découvrir les nouveautés.