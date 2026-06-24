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Optimisez l’efficacité de votre infrastructure informatique grâce à la console Web Splashtop

Participez à cette session en direct de 30 minutes pour découvrir comment optimiser la gestion des équipes, la sécurité et l’efficacité informatique grâce à la console Web Splashtop.

Vous apprendrez :

  • Organisez votre équipe et vos terminaux pour une gestion efficace à grande échelle

  • Résolvez les problèmes plus rapidement grâce aux actions en arrière-plan

  • Renforcez la sécurité et assurez une visibilité constante sur l’ensemble de votre environnement

  • Automatisez vos processus et bénéficiez de fonctionnalités de gestion avancées grâce à Splashtop AEM