Maîtriser Splashtop Remote Support – Conseils, astuces et fonctionnalités avancées
Découvrez des stratégies pratiques pour donner plus d’autonomie aux techniciens, résoudre les tickets plus rapidement et satisfaire les utilisateurs finaux lors d’une session en direct de 30 minutes. Vous apprendrez :
Accès sous surveillance en temps réel
Flux de travail optimisés grâce au chat et au système de tickets
Options de connexion flexibles
Bonnes pratiques en matière de conformité
Aperçu des fonctionnalités avancées à venir