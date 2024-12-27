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Support technician learning how to level up the remote support experience for her clients

Améliorez votre expérience de téléassistance avec Splashtop Enterprise (Déc 2021)

9 décembre 2021

Écoutez Nityasha Wadalkar, directrice du marketing produit chez Splashtop, parler des principaux avantages du passage à Splashtop Enterprise, tels que l’authentification unique ou les outils de service desk comme les files d’attente et la gestion des techniciens, et vous assisterez à une démonstration en direct de son fonctionnement.

Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Dec 9, 2021)
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