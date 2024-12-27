Améliorez votre expérience de téléassistance avec Splashtop Enterprise (Déc 2021)
9 décembre 2021
Écoutez Nityasha Wadalkar, directrice du marketing produit chez Splashtop, parler des principaux avantages du passage à Splashtop Enterprise, tels que l’authentification unique ou les outils de service desk comme les files d’attente et la gestion des techniciens, et vous assisterez à une démonstration en direct de son fonctionnement.
Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Dec 9, 2021)