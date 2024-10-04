Comment fournir un meilleur support à distance avec la réalité augmentée
Découvrez comment Splashtop AR permet de fournir une assistance à distance dans un environnement de travail numérique
Dans ce webinaire organisé par Splashtop, découvrez comment vous pouvez adopter la réalité augmentée afin d’améliorer votre efficacité, votre productivité, votre retour sur investissement et bien plus encore, en fournissant en toute sécurité une assistance à distance et à la demande grâce à Splashtop AR !
How to Provide Better Remote Support with Augmented Reality