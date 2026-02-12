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User on laptop evaluating Splashtop's remote access solutions

5 questions clés pour évaluer les solutions d’accès à distance – Guide de l’acheteur

Il est important de savoir que les solutions d’accès à distance ne sont pas toutes identiques, et qu’il est parfois difficile de faire la différence.

Que diriez-vous de disposer d’une liste de critères rapides pour comparer les logiciels ?

Ce guide d’achat en une page vous fournira les questions pertinentes à poser à chaque fournisseur afin que vous puissiez choisir la meilleure solution pour votre organisation.

Grâce à lui, vous saurez exactement quels sont les sujets les plus importants à aborder. Notre guide d’achat vous permettra de :

  • Découvrir les informations dont vous avez besoin pour décider judicieusement quel produit acheter.

  • Comparer objectivement les fournisseurs en fonction de critères clés.

  • Poser les BONNES questions en fonction des critères d’évaluation les plus importants.

  • Explorer les points essentiels auxquels vous n’avez peut-être pas pensé, mais qu’il est important de clarifier.

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