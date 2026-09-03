Assurer des opérations IT sécurisées avec Splashtop Enterprise
Pourquoi ne pas prendre 20 minutes pour revoir votre gestion et votre sécurité chez Splashtop ?
À mesure que l’utilisation de Splashtop s’étend, les principaux défis passent de l’établissement de simples « connexions » à la garantie d’une « gestion et contrôle » efficaces.
Dans ce webinaire, nous allons démontrer comment faire évoluer votre environnement Splashtop existant de manière sûre et efficace en utilisant Splashtop Enterprise. Nous mettrons en avant les fonctionnalités clés — telles que l’intégration SSO/SAML , les restrictions de temps d’accès, le contrôle granulaire des fonctions et des permissions, le filigranage, la journalisation et l’enregistrement des sessions — en utilisant la console de gestion elle-même. Nous introduirons également des capacités de gestion des terminaux via AEM (Gestion autonome des terminaux).
C’est une excellente occasion de passer à l’édition Enterprise à un tarif réduit. Inscrivez-vous maintenant.
Objectifs d’apprentissage :
Défis de gestion et de sécurité liés à l’expansion de l’utilisation de Splashtop
Rationaliser la gestion de l’authentification via SSO/SAML Intégration
Assurer des opérations d’accès à distance sécurisé en contrôlant les délais d’accès
Contrôler les fonctions et permissions via des réglages granulaires
Renforcer la sécurité grâce au filigranage, à la journalisation et à l’enregistrement des sessions
Gestion des terminaux, des correctifs et des logiciels via AEM