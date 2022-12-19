Permettre aux étudiants d'utiliser à distance les ordinateurs du campus, où qu'ils soient
1er avril 2021
Écoutez Jason Deadman, technicien du service d’assistance informatique du Confederation College, expliquer comment ses étudiants accèdent à distance aux ordinateurs Windows et Mac du campus pour effectuer des tâches comme le montage vidéo à partir de n’importe quel appareil, et regardez une démonstration en direct de Splashtop pour les salles informatiques.
SplashTalk with Confederation College - Enabling Remote Computer Labs with Splashtop