Soutenir une main-d’œuvre distribuée
Le travail distribué est là pour durer, mais il ne suffit plus de proposer un accès disponible partout et à tout moment. Une stratégie à l’épreuve du temps repose sur la flexibilité et l’équipe informatique de l’entreprise.
Les solutions d’accès à distance renforcent l’efficacité des équipes informatiques
Les responsables informatiques sont confrontés à une complexité croissante, car ils doivent faire face à une main-d’œuvre distribuée, avec des équipes réparties sur plusieurs sites, des menaces de sécurité accrues, une multitude d’appareils et de systèmes d’exploitation, sans compter l’évolution des modes de travail et des besoins individuels.
Cependant, de nouvelles données révèlent qu’un tiers des responsables informatiques se sentent plus sereins dans leur travail grâce aux solutions d’accès et d’assistance à distance. Les avantages de ces outils comprennent une flexibilité inégalée, des expériences intuitives, une sécurité renforcée et une assistance soutenue. Ces technologies ont également un impact direct sur la confiance des employés et la satisfaction au travail.
Lire le livre blanc
Découvrez comment les solutions sécurisées d’accès et de support à distance peuvent favoriser la productivité et la satisfaction des employés en téléchargeant le rapport de Splashtop« De la perturbation à la décentralisation : comment les services informatiques s’adaptent-ils à l’évolution du cadre de travail ? ».
Exemples concrets
Comment BDP est passé entièrement au télétravail en 24 heures
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Lorsque le COVID-19 est apparu, BDP devait de toute urgence permettre à ses 1 350 employés de travailler à domicile. Découvrez comment notre solution a rendu possible un accès rapide et convivial à tous les logiciels de l’entreprise, avec une gestion globale et une authentification multifacteur (MFA).
De la perturbation du travail à la décentralisation du travail en trois chiffres clés
De la perturbation du travail à la décentralisation du travail en trois chiffres clés
Comment les équipes informatiques envisagent-elles l’avenir ? Et quels sont les trois domaines essentiels sur lesquels elles devraient se concentrer pour favoriser une plus grande flexibilité et des expériences plus efficaces en termes de travail ? Découvrez des informations essentielles sur les approches durables et proactives en lisant notre article.
L’impact humain du travail distribué
Notre enquête auprès de 1 000 responsables informatiques a révélé les avantages considérables des solutions sécurisées d’accès et d’assistance à distance, 42 % d’entre eux déclarant un amélioration de leur satisfaction au travail. Malgré cela, beaucoup se heurtent à des obstacles pour mettre en place des pratiques de travail flexibles.
Combler les lacunes du travail à distance
Découvrez en quoi consiste une stratégie de travail distribué durable et comment les responsables informatiques peuvent favoriser la productivité et le bien-être des employés.
Sécurité de pointe
Les menaces de sécurité complexes peuvent frapper à tout moment, en particulier lorsque vous êtes chargé de gérer un nombre croissant d’appareils différents sur plusieurs sites. Pour garder le contrôle, les entreprises doivent considérer la sécurité comme un processus continu.
Qu’il s’agisse de normes, de conformité ou de mesures de sécurité avancées, les produits Splashtop destinés aux entreprises sont spécialement conçus pour donner aux services informatiques un contrôle total sur la protection des données, tout en offrant aux employés la possibilité d’y accéder de n’importe où.
Flexibilité et performance
S’adapter à l’évolution des exigences professionnelles ne doit pas se faire au détriment des performances. Quel que soit le mode ou le lieu de travail, les entreprises doivent avoir l’assurance de disposer d’une solution de continuité métier adaptée à leurs besoins spécifiques.
Avec sa console centralisée et ses nombreuses fonctionnalités, Splashtop vous aide à rester agile tout en simplifiant le télétravail. Vous pouvez facilement gérer l’évolution du contexte professionnel grâce à une solution d’assistance à distance adaptée au workflow de chaque utilisateur.
Service client
En tant que fournisseur le mieux noté du secteur pour le support client avec un Net Promoter Score (NPS) de 93, Splashtop veille à ce que les équipes travaillent sans interruption. Nos clients peuvent contacter nos experts techniques, nos vendeurs ou utiliser le service de chat en direct pour résoudre rapidement leurs problèmes.
Solutions simples d’accès à distance
Chaque minute perdue à attendre la résolution d’un problème a un impact direct sur les résultats d’une entreprise. Cependant, disposer d’une équipe dédiée pour vous aider, que ce soit par le biais d’un support avec ou sans surveillance, peut vous aider à éviter les temps d’arrêt inutiles.
Chez Splashtop, notre mission est de vous donner les outils et l’assistance nécessaires pour travailler comme vous le voulez, où vous le voulez et avec l’appareil de votre choix.