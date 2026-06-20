Comment Nubeseg a développé ses services de téléassistance sécurisée et de gestion des terminaux grâce à Splashtop
Une téléassistance plus rapide, des processus de centre de services rationalisés, une visibilité centralisée sur les terminaux et une efficacité opérationnelle améliorée pour l’ensemble des clients.
Impact
Diagnostics 30 % plus rapides grâce à une visibilité centralisée
Une visibilité en temps réel sur la sécurité des terminaux permet à l’équipe d’identifier rapidement les vulnérabilités et de réduire le temps de diagnostic d’environ 30 %.
Réduction du travail manuel grâce à l’automatisation
L’automatisation des correctifs, des mises à jour et des scripts élimine les tâches répétitives, permettant ainsi de gagner 6 à 8 heures par semaine et d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale.
Support évolutif pour les clients distribués
Grâce à un accès à distance et à un service d’assistance sécurisés, Nubeseg est en mesure d’accompagner ses clients dans différentes villes et différents pays sans augmenter le nombre de déplacements sur site ni les frais généraux.
difficultés de recrutement
Nubeseg est un fournisseur de services gérés spécialisé dans la cybersécurité qui accompagne ses clients dans plusieurs villes et pays. À mesure que l’entreprise élargissait sa clientèle, l’équipe avait besoin d’un moyen fiable d’assurer une téléassistance sécurisée, sans être limitée par la distance géographique.
Ramiro Hercilla, conseiller en sécurité chez Nubeseg SRL, travaille en étroite collaboration avec les clients pour fournir la téléassistance et des services de sécurité dans des environnements distribués.
À mesure que l’entreprise se développait, l’équipe a commencé à se heurter aux limites de ses outils existants. Les connexions à distance étaient souvent lentes ou peu fiables, les transferts de fichiers manquaient de rapidité et la visibilité sur les sessions actives et les activités d’assistance était limitée.
« Nous avons rencontré des problèmes liés à la lenteur des connexions, à une visibilité réduite et à des outils qui ne nous permettaient pas d’assister efficacement les utilisateurs en dehors du bureau », a déclaré Ramiro Hercilla.
Pour relever ces défis, Nubeseg a évalué plusieurs solutions d’accès à distance et d’assistance, notamment TeamViewer, AnyDesk et des outils basés sur VNC. Bien que ces plateformes offraient certaines fonctionnalités, elles ne répondaient pas aux exigences en matière de performances, d’évolutivité et de gestion centralisée nécessaires pour prendre en charge leur clientèle en pleine expansion.
Il était particulièrement difficile d’assurer l’assistance aux utilisateurs hors du cadre de l’entreprise, tels que les télétravailleurs, les cadres supérieurs ou les utilisateurs d’appareils personnels. De nombreux outils ne disposaient pas de la flexibilité nécessaire pour s’adapter à différents environnements, ce qui rendait difficile la fourniture d’une assistance homogène.
La sécurité constituait un autre enjeu crucial. En tant que fournisseur de solutions de cybersécurité, Nubeseg avait besoin d’outils répondant à des normes strictes en matière de chiffrement, de contrôle d’accès et d’auditabilité. De nombreuses solutions existantes n’offraient pas le niveau de contrôle et de visibilité requis, ce qui créait des risques potentiels tant pour l’entreprise que pour ses clients.
Alors qu’elle cherchait une meilleure solution, l’équipe a découvert Splashtop lors d’un salon du secteur. D’après ce qu’elle a pu voir, cette solution semblait répondre à bon nombre de ses contraintes actuelles.
Pour aller de l’avant, Nubeseg avait besoin d’une solution capable de prendre en charge :
Un accès à distance rapide et fiable sur plusieurs appareils et dans divers environnements
Des connexions sécurisées et par chiffrement, conformes aux attentes des clients en matière de sécurité
Une visibilité centralisée, des rapports et la traçabilité des sessions
Des processus de centre de services pour gérer et suivre les activités d’assistance
La capacité à étendre la prise en charge à des centaines ou des milliers de terminaux sans accroître la complexité opérationnelle
De nos clients satisfaits
La vision de la marque, axée sur un service client de haute qualité et la facilité d’utilisation de ses produits, fait de Splashtop une solution idéale à long terme qui aide tant les prestataires de services que leurs clients à gagner en productivité de manière efficace.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
De nos clients satisfaits
Splashtop nous a permis d’améliorer considérablement la qualité de notre assistance à la clientèle, notamment depuis que nous nous sommes implantés dans différents sites.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
De nos clients satisfaits
Le niveau de sécurité et la structure de la console facilitent grandement sa gestion et son administration.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Résolution
Nubeseg a adopté Splashtop Enterprise et Autonomous Endpoint Management (AEM) afin d’offrir une téléassistance sécurisée et évolutive, et d’améliorer la gestion et la prestation de ses services auprès de ses clients.
Accès à distance sécurisé et hautement performant dans tous les environnements :
Splashtop offre une expérience d’accès à distance plus rapide, plus stable et plus sécurisée sur Windows, Mac, Linux et les appareils mobiles. L’équipe peut assister les employés, les cadres et les utilisateurs externes, quel que soit leur emplacement, sans perte de performances, tout en respectant des exigences de sécurité strictes.
Pour les utilisateurs finaux, la possibilité de travailler à distance grâce à une connexion stable et sécurisée leur permet d’accomplir leurs tâches sans interruption, ce qui améliore directement leur productivité.
Service desk pour des opérations d’assistance rationalisées :
Les fonctionnalités de service desk de Splashtop transforment la manière dont l’assistance est fournie. Les utilisateurs peuvent demander de l’aide directement à partir d’un raccourci sur le bureau, ce qui élimine les formulaires Web incomplets et les retards. Les tickets sont automatiquement créés, attribués et suivis, ce qui permet aux techniciens de lancer immédiatement des sessions à distance et de résoudre les problèmes plus rapidement.
L’ensemble du processus d’assistance est consigné dans une console unique, y compris les délais de réponse, les mesures prises et les détails de la résolution, offrant ainsi un historique complet et vérifiable de chaque interaction.
« Le centre de services a fait une énorme différence. Les employés peuvent demander de l’aide directement depuis une application sur leur bureau, ce qui a éliminé les retards et amélioré les délais de réponse. »
Gestion automatisée des terminaux :
Avec Splashtop AEM, la gestion des terminaux passe d’un processus réactif à un flux de travail proactif et structuré. L’équipe standardise les configurations et gère les mises à jour grâce à des processus organisés de correction et de déploiement.
Les tâches telles que le déploiement de correctifs, les mises à jour de sécurité, les redémarrages planifiés des machines et les installations d’applications à distance à l’aide de fichiers exécutables ou MSI sont gérées de manière automatisée, remplaçant ainsi les processus manuels effectués un par un. AEM remplace également les solutions de correctifs auparavant cloisonnées, en consolidant la gestion des terminaux en un seul flux de travail.
Visibilité centralisée et hiérarchisation des risques :
La console offre une vue d’ensemble claire de l’état de sécurité des terminaux dans tous les environnements. L’équipe peut ainsi identifier les appareils non protégés, les systèmes exécutant des solutions tierces et les machines exposées à des vulnérabilités.
Les rapports sur les correctifs critiques mettent en évidence les systèmes à risque, y compris les vulnérabilités zero-day, ce qui permet à l’équipe de hiérarchiser les actions et de réduire l’exposition. Une approche structurée de l’application des correctifs garantit que les vulnérabilités critiques n’affectent pas plus de 10 % de l’environnement à un moment donné.
Rapports prêts pour les audits et traçabilité complète des activités :
Toutes les sessions, tous les transferts de fichiers et toutes les activités d’assistance sont consignés dans un système centralisé. Ces rapports sont utilisés pour les audits et les renouvellements de certification, ce qui permet de démontrer les performances du service et la conformité.
« Nous avons pu générer des rapports clairs et suivre toutes les activités d’assistance, ce qui nous a aidés à démontrer notre efficacité et à répondre aux exigences des audits. »
Sécurité renforcée et contrôle des sessions :
Splashtop offre un chiffrement, une authentification unique (SSO), un contrôle d’accès centralisé et une traçabilité complète des sessions. Cela permet à Nubeseg de respecter des exigences strictes en matière de cybersécurité tout en garantissant que toutes les activités à distance sont vérifiables et conformes aux politiques de sécurité des clients.
Opérations évolutives sur plus de 1 450 terminaux :
Grâce à une gestion centralisée et au regroupement des appareils, Nubeseg est en mesure de prendre en charge efficacement plus de 1 450 appareils répartis entre plusieurs clients. Les techniciens peuvent désormais fournir une assistance plus structurée et plus cohérente à grande échelle.
Expérience d’intégration et d’assistance continue :
L’intégration se déroule sans heurts, avec des instructions claires tout au long du déploiement, de la configuration et de la formation, ce qui a permis à l’équipe Nubeseg d’être opérationnelle rapidement.
« L’assistance est restée réactive, avec des délais de réponse rapides et une volonté d’examiner les commentaires et d’améliorer le produit. Cela a contribué à renforcer la confiance dans la plateforme en tant que solution à long terme. »
Splashtop en trois mots :
« Simple. Sécurisé. Pratique. »
Grâce à Splashtop, Nubeseg renforce sa capacité à fournir des services gérés sécurisés, efficaces et évolutifs. L’équipe bénéficie désormais d’une meilleure visibilité, de temps de réponse plus courts et de processus mieux structurés, ce qui lui permet d’accompagner en toute confiance une clientèle en pleine expansion.
À propos du client
Nubeseg SRL est un fournisseur de services gérés spécialisé dans la cybersécurité, basé en Amérique latine, qui aide les entreprises à renforcer leur dispositif de sécurité et à protéger leurs actifs numériques. La société propose des services de sécurité gérés, de la téléassistance et une surveillance continue afin de garantir à ses clients un fonctionnement sécurisé dans un environnement de menaces de plus en plus complexe.