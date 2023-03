EPAD IT économise plus de 70 % en abandonnant LogMeIn Central

EPAD Business IT, LLC, un fournisseur de services informatiques, est récemment passé à Splashtop Remote Support après avoir utilisé LogMeIn Central pendant plusieurs années. Cette décision a été prise après que LogMeIn a informé l’entreprise que le coût de son abonnement annuel pour 2019 serait plus du double de celui de l’année précédente.

En passant à Splashtop, (la meilleure alternative à LogMeIn Central), EPAD Business IT a économisé plus de 70 % (soit plus de 2 000 $) sur ses coûts. De plus, grâce au processus de transition simplifié de LogMeIn à Splashtop, ils ont pu migrer avec succès leurs 250 ordinateurs gérés de LogMeIn Central à Splashtop Remote Support en une seule soirée, ce qui leur a épargné d’innombrables heures de travail et potentielles difficultés.

Le défi

Les clients d'EPAD Business IT s'appuient sur leur infrastructure informatique pour leurs opérations commerciales quotidiennes. Lorsque quelque chose tourne mal, ils s'attendent à ce que EPAD Business IT soit disponible pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Il est donc essentiel de disposer d'une solution d'assistance à distance fiable.

Pendant des années, ils ont participé au plan LogMeIn Central Basic pour 250 points de terminaison. Leur coût d'abonnement annuel était de 1 247,75 $ en 2018.

EPAD Business IT a été informé par LogMeIn que leur tarif allait passer à 1 599 $ pour le renouvellement de 2019, soit une augmentation de plus de 300 $ pour le même abonnement. Cependant, c’était avant que LogMeIn ne retire ses forfaits (Basic, Plus et Premier) et ne les remplace par une « offre basique » LogMeIn Central, avec des fonctionnalités supplémentaires devant être souscrites en supplément.

Avec la nouvelle structure de prix, le coût de renouvellement de l'EPAD Business IT en 2019 est passé à 2 999 dollars. C'est plus du double de ce qu'ils ont payé en 2018.

Eric Gravens, directeur d’EPAD Business IT, était prêt à changer à ce moment-là : « Notre prix passait de 1 247 $ à 2 999 $ pour LogMeIn Central [pour 250 ordinateurs], explique-t-il. LogMeIn a adopté une autre échelle de tarification, mais même leur offre de base était exorbitante ! »

Gravens avait besoin d'une solution d'assistance à distance fiable et sécurisée pour fournir une assistance à ses clients, et il voulait en trouver une à un coût inférieur à celui de LogMeIn.

EPAD Business IT choisit Splashtop

M. Gravens a passé plusieurs mois à chercher la meilleure solution pour remplacer LogMeIn dans son entreprise. Outre le prix, il avait également quelques autres exigences importantes pour évaluer les alternatives :

Nombre illimité de sessions simultanées

Nombre d'utilisateurs illimité

Groupement

Redémarrage en mode sécurisé

Une application Android mobile fiable

"Nous avons fait beaucoup de shopping en 2018 et début 2019", se souvient Gravens, "Nous avons vérifié TeamViewer, RemoteToPC et RemotePC... Nous avons essayé beaucoup de packages et avons finalement choisi Splashtop."

Splashtop Remote Support répond à toutes les exigences principales de M. Gravens. En particulier, c’est le client Android de Splashtop qui a retenu son attention. « Nous avons opté pour un client Android plus clair et plus convivial », déclare-t-il.

De plus, Splashtop Remote Support est beaucoup moins cher que LogMeIn (comparaison des prix Splashtop et LogMeIn Central). Après avoir changé de solution, EPAD Business IT a payé moins cher pour Splashtop que pour LogMeIn, même sans tenir compte de la hausse des prix de 2019. En passant à Splashtop, EPAD Business IT a économisé plus de 70 % sur ses coûts.

Migrer vers Splashtop

Une fois installé sur Splashtop, Gravens s'est lancé dans le processus de migration. Au départ, il pensait que ce processus prendrait des jours. Au lieu de cela, il n'a pris que quelques heures.

« En ce qui concerne le transfert de notre clientèle de LogMeIn à Splashtop, je m’attendais à un énorme casse-tête », explique M. Gravens.

La migration de LogMeIn vers Splashtop peut se faire en deux étapes simples. Tout d’abord, vous utilisez la console Web de Splashtop pour créer un package de déploiement afin d’installer le streamer Splashtop sur les ordinateurs que vous gérez. Ensuite, il suffit d’utiliser la fonction One2Many de LogMeIn pour déployer automatiquement le streamer Splashtop sans avoir à se connecter à distance aux ordinateurs.

« Cela nous a permis d’économiser un nombre incalculable d’heures de travail et j’ai pu effectuer la migration moi-même en une nuit ! Aucun script de stratégie de groupe n’a été nécessaire, ajoute M. Gravens. Avant la fin de notre abonnement à LogMeIn, nous avons commencé un essai de LogMeIn Premier. Nous avons créé les différents groupes dans Splashtop et généré le streamer à déployer pour chacun d’entre eux. L’ensemble du processus de mise en œuvre de Splashtop a pris moins de trois heures pour l’ensemble de nos ordinateurs. Certains de nos clients avaient oublié de laisser leur poste de travail allumé, et nous avons dû nous en occuper le lendemain. Ce ne fut pas un problème - la grande majorité était traitée le soir même. »

Les résultats

Au final, Gravens a obtenu un outil alternatif d'assistance à distance qui est fiable, sécurisé, répond à toutes ses principales exigences et coûte nettement moins cher que LogMeIn. EPAD Business IT économise désormais plus de 2 000 dollars sur son coût annuel grâce à Splashtop!

Gravens a aussi réussi à faire migrer les ordinateurs de ses clients en une nuit, ce qui lui a permis d'économiser d'innombrables heures de travail.

Qu'est-ce que Gravens a aimé d'autre dans Splashtop? Il nous a énuméré plusieurs de ses fonctionnalités préférées :

Connexion automatique: Tapez le nom d'utilisateur/mot de passe une fois pour vous connecter au client distant, une invite apparaît à l'écran pour le saisir à nouveau automatiquement si le PC est à l'invite du mot de passe. Idéal pour les serveurs et le travail en dehors des heures de bureau lorsque les utilisateurs se déconnectent.

Prise en charge de plusieurs moniteurs : sélectionnez la fonction double écran pour en voir deux s’afficher, un pour chacun de vos moniteurs locaux. Fini les va-et-vient.

Redémarrage en mode sécurisé: Nous avons tous eu besoin de redémarrer un PC bloqué ou infecté.

Activité des utilisateurs: Splashtop a maintenant un vérificateur d'activité sur son application, vous pouvez voir si le clavier/souris est actuellement actif ou combien de temps il est inactif.

Chat : il est parfois plus agréable de chatter avec un utilisateur que de lui téléphoner. C’est génial de pouvoir communiquer « J’ai fini, je me déconnecte. »

2 sessions, 1 ordinateur : cette fonction est plutôt intéressante, sans pour autant justifier à elle seule l’achat du produit. Je me suis toujours connecté à l’ordinateur de mes techniciens lorsqu’ils accèdent à un serveur (par exemple) et qu’ils ont besoin de faire remonter une idée. Maintenant, nous pouvons nous connecter directement au même serveur ensemble. C’est également une bonne chose pour les fournisseurs.

Alertes par e-mail : lorsqu’un ordinateur se déconnecte ou se connecte, je reçois un e-mail.

L’interface graphique de l’application de bureau/mobile : facile à utiliser, ergonomique et simple. La fonction de regroupement fonctionne bien. L’interface est bien organisée.

L’utilisation de l’application mobile : elle fonctionne comme une interface de téléphone/tablette. Au lieu d’avoir à déplacer une souris sur l’écran, il suffit d’appuyer sur le bouton OK.

Le prix

EPAD Business IT fait partie des milliers d’entreprises qui ont adopté Splashtop ces dernières années en raison de ses qualités exceptionnelles, de sa gamme de fonctionnalités avancées et de son prix inférieur à celui de ses concurrents. Splashtop est la meilleure alternative à LogMeIn, et vous aidera à économiser sur le prix de votre abonnement.

Vous pouvez essayer Splashtop Remote Support gratuitement pour découvrir par vous-même pourquoi tant de MSP et d’informaticiens préfèrent Splashtop.