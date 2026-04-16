Comment Bourland, Wall & Wenzel a multiplié par cinq son ROI et atteint un taux de productivité proche de 100 % grâce à Splashtop
Un accès partout pour les avocats, des opérations informatiques automatisées, une visibilité centralisée et un gain de temps à l’échelle du cabinet.
Impact
Une productivité proche de 100 % sans être sur place
Les avocats conservent une productivité quasi totale sans avoir besoin d’être au bureau, ce qui garantit la continuité du travail, quel que soit le lieu où ils se trouvent.
12 à 20 heures de temps informatique gagnées chaque mois
L’automatisation et la gestion centralisée permettent d’éliminer les tâches répétitives, ce qui permet à l’équipe informatique de gagner un temps considérable et de fonctionner plus efficacement.
Amélioration du ROI grâce à l’efficacité informatique
En simplifiant ses opérations et en améliorant la couverture de son système, l’entreprise réalise un retour sur investissement estimé entre 4 et 5 fois supérieur chaque année.
difficultés de recrutement
Bourland, Wall & Wenzel est un cabinet d’avocats de taille moyenne dont les avocats dépendent fortement d’un accès constant à leurs systèmes informatiques pour maintenir leur productivité. Le travail s’étendant de plus en plus au-delà des locaux du cabinet, celui-ci avait besoin d’une solution fiable pour prendre en charge l’accès à distance sans perturber ses activités quotidiennes.
Avant d’adopter Splashtop, l’entreprise utilisait des méthodes d’accès à distance classiques telles que le RDP. Si ces solutions offraient une connectivité de base, elles présentaient souvent des problèmes de fiabilité et de performances, ce qui limitait leur efficacité au quotidien.
« Nous utilisions le protocole RDP, mais l’expérience n’était pas très satisfaisante. Cela entraînait des ralentissements, des déconnexions et des performances irrégulières, ce qui compliquait le travail des avocats en dehors du bureau. »
L’entreprise a également examiné d’autres solutions, telles que TeamViewer, mais a constaté qu’elles n’offraient pas les mêmes performances et ne garantissaient pas le même niveau de professionnalisme en termes d’expérience utilisateur globale.
Outre les contraintes liées à l’accès à distance, l’équipe informatique devait faire face à des demandes croissantes visant à gérer et à assurer le support des systèmes de manière plus efficace à l’échelle de l’entreprise. De nombreuses tâches courantes nécessitaient une intervention manuelle, ce qui prenait un temps précieux et ralentissait les opérations.
L’équipe informatique avait besoin d’une solution capable de prendre en charge :
Un accès à distance hautement performant sur lequel les avocats peuvent compter au quotidien
Une expérience cohérente et conviviale sur tous les appareils
Mises à jour automatisées, automatisation par scripts et fonctionnalités de gestion des terminaux
Une visibilité en temps réel sur les systèmes et le matériel de l’ensemble de l’entreprise
D’un client satisfait
En termes de performances, il s’est révélé extrêmement fiable et répond parfaitement à nos attentes
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
D’un client satisfait
Splashtop a véritablement changé la donne pour nous. Nos avocats peuvent travailler de n’importe où tout en restant aussi productifs que s’ils étaient au bureau.
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
D’un client satisfait
Grâce à AEM, ce qui prenait auparavant des heures ne prend désormais que quelques minutes.
Sam Hall, directeur TI, Bourland, Wall & Wenzel
Résolution
Le cabinet Bourland, Wall & Wenzel a adopté Splashtop Enterprise avec la fonctionnalité Autonomous Endpoint Management (AEM) afin d’offrir à ses avocats une expérience de travail à distance plus fiable et de rationaliser la gestion et le support des systèmes par le service informatique à l’échelle du cabinet.
Accès à distance haute performance pour les avocats :
Splashtop a remplacé le RDP classique par une solution d’accès à distance plus rapide et plus stable. Les avocats peuvent désormais se connecter directement aux systèmes de leur cabinet et poursuivre leur travail sans les problèmes de performances qui perturbaient auparavant leurs flux de travail.
« Les performances se sont considérablement améliorées par rapport à ce que nous utilisions auparavant. »
Gestion automatisée des terminaux avec AEM :
Grâce à AEM, l’équipe informatique automatise les mises à jour Windows, le déploiement de logiciels et la création de scripts sur l’ensemble des systèmes. Cela réduit le besoin d’intervention manuelle et permet d’accomplir les tâches courantes plus efficacement, ce qui se traduit par un gain de temps de 3 à 5 heures par semaine (12 à 20 heures par mois)
« Avec AEM, ce qui prenait auparavant des heures ne prend plus que quelques minutes. »
Visibilité centralisée sur l’ensemble des systèmes
:
Splashtop offre un accès en temps réel aux informations système et matérielles sur tous les terminaux. Cela permet au service informatique d’évaluer rapidement les environnements, de suivre l’inventaire et de prendre en charge des initiatives telles que la préparation à la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11, qui peut désormais être effectuée en quelques minutes au lieu de plusieurs jours.
Téléassistance rapide et à la demande avec SOS :
Grâce à Splashtop SOS, l’équipe informatique peut se connecter aux appareils des utilisateurs en cas de besoin pour résoudre les problèmes. Cela améliore la réactivité et permet de résoudre les problèmes sans que les utilisateurs aient besoin d’être sur place.
Mise en œuvre et configuration rapides :
Splashtop s’est déployé rapidement, la majeure partie de l’environnement ayant été configurée en moins d’une journée. Le processus était simple et n’a nécessité ni assistance supplémentaire ni intégration complexe, ce qui a permis à l’équipe de commencer à utiliser la plateforme immédiatement.
Valeur ajoutée constante et améliorations du produit :
La plateforme a continué d’offrir une valeur ajoutée constante au fil du temps, avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités sans pour autant accroître la complexité. La fiabilité, les performances et la facilité d’utilisation ont incité l’équipe à recommander activement Splashtop à d’autres, sur la base de son expérience.
Simplification des opérations informatiques :
En regroupant la gestion de l’accès à distance et des terminaux au sein d’une plateforme unique, l’entreprise a réduit la complexité de son environnement informatique et amélioré l’efficacité opérationnelle au quotidien, ce qui a contribué à un ROI annuel estimé entre 4 et 5 fois supérieur.
Splashtop en trois mots : « Phénoménal, puissant, indispensable. »
Grâce à Splashtop, le cabinet Bourland, Wall & Wenzel a transformé son service informatique, qui est passé d’une fonction réactive à un moteur stratégique de productivité et d’efficacité.
À propos du client
Bourland, Wall & Wenzel est un cabinet d’avocats généraliste basé à Fort Worth, au Texas, qui accompagne ses clients dans divers domaines juridiques, notamment le contentieux, le droit des affaires et la planification successorale. Le cabinet s’attache à fournir des services juridiques de haute qualité tout en garantissant une efficacité opérationnelle et en favorisant la flexibilité dans les modalités de travail de ses avocats et de son personnel.