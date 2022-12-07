Splashtop Personal
Accès à distance simple à un ordinateur, réservé à un usage individuel et non commercial. L’usage commercial, y compris le télétravail, nécessite une version d’essai professionnelle ou un abonnement.
Accédez à distance à votre ordinateur depuis n’importe quel appareil
Utilisez gratuitement Splashtop Personal sur votre réseau Wi-Fi domestique pour accéder à votre ordinateur personnel depuis votre canapé ou votre chambre. Abonnez-vous au pack « Anywhere Access » pour accéder à vos ordinateurs personnels où que vous soyez via Internet.
Élargissez vos possibilités grâce à un abonnement Splashtop
Pour un usage professionnel et personnel
Splashtop Remote Access
Accédez à vos ordinateurs personnels et professionnels où que vous soyez. Bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge de plusieurs écrans, le transfert de fichiers, l’impression à distance, les licences de groupe, une assistance technique prioritaire en direct, et bien plus encore ! À partir de 8 CA$ par mois.
Pour un usage personnel
Anywhere Access Pack
Accédez à distance à deux ordinateurs personnels maximum, où que vous soyez, à condition de disposer d’une connexion Internet. Vos sessions sont toujours entièrement sécurisées. 7,99 CA$ par mois ou 29 CA$ par an en vous abonnant ici.
Pour un usage personnel
Productivity Pack
Ajoutez des annotations en direct et des raccourcis à l’écran en vous connectant depuis votre iPad et vos tablettes Android grâce au Productivity Pack. 22,99 CA$ /an en vous abonnant ici.
Non disponible pour iPhone.
Les prix peuvent être plus élevés sur les boutiques d'applications tierces.
Logiciel d’accès à distance gratuit pour usage personnel
Splashtop Personal est gratuit* pour une utilisation personnelle et non commerciale sur votre réseau domestique local. Accédez jusqu’à 2 ordinateurs qui ne sont pas utilisés à des fins professionnelles ou commerciales depuis le confort de votre canapé ou de votre chambre à coucher en utilisant un iPhone, un iPad ou un appareil Android pour une version mobile, ou à partir d’un autre ordinateur.
*Gratuit sur votre réseau domestique local. Un abonnement est nécessaire pour se connecter depuis un réseau extérieur.
Fonctionnalités de Splashtop Personal
Accéder à tout
Accédez à toutes les applications, fichiers, vidéos et morceaux de musique de votre ordinateur. Consultez et modifiez des fichiers Microsoft Office et PDF. Naviguez sur le Web avec Chrome, Firefox, Edge et Safari. Jouez à des jeux PC et Mac gourmands en ressources graphiques. Profitez de l’intégralité de votre bibliothèque de vidéos et de musique. Et bien plus encore !
Compatible avec la plus part des appareils
Accédez à votre Mac et à votre PC Windows depuis pratiquement n’importe quel appareil mobile ou ordinateur. Splashtop Personal est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation.
Pour une utilisation non-commerciale uniquement
Splashtop Personal est réservé à un usage privé pour accéder à un maximum de 2 ordinateurs. Choisissez Splashtop Remote Access si vous utilisez notre plateforme dans un cadre professionnel.
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