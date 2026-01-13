Splashtop reconnu avec une mention honorable dans le Magic Quadrant™ de Gartner® 2026 pour les outils de gestion des terminaux
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Splashtop s’engage à offrir une automatisation assistée par l’IA et des capacités de gestion des terminaux en temps réel qui aident les équipes informatiques à réduire la complexité et à renforcer la sécurité.
CUPERTINO, Californie, 13 janvier 2026 — Splashtop a annoncé aujourd'hui avoir reçu une mention honorable dans le Magic Quadrant™ de janvier 2026 de Gartner® pour les outils de gestion des terminaux. Splashtop considère la mention comme une reconnaissance de son orientation stratégique dans l'espace Gestion autonome des terminaux et reconnaît une innovation notable au sein du marché en évolution de la gestion des terminaux.
Selon Gartner, « D'ici 2029, plus de 50 % des organisations adopteront les capacités de Gestion autonome des terminaux (AEM) au sein des outils de gestion avancée des terminaux et d'expérience numérique des employés (DEX), une augmentation par rapport à 15 % en 2026. »
Splashtop Gestion autonome des terminaux permet aux équipes TI de taille moyenne de se moderniser sans bouleverser l'infrastructure existante, renforçant ainsi la sécurité et l'efficacité. Conçu pour compléter les outils d'inscription et de provisionnement des appareils existants tels que Microsoft Intune®, Splashtop AEM étend la visibilité et le contrôle au-delà de la configuration initiale de l'appareil, aidant les équipes TI à combler les lacunes opérationnelles critiques. Grâce à un tableau de bord centralisé et convivial, les équipes TI obtiennent une vue claire de la santé des appareils et des risques actifs, ce qui leur permet de réagir plus rapidement et de résoudre proactivement les problèmes par automatisation plutôt que par une intervention manuelle.
« Depuis plus de 20 ans, Splashtop a évolué aux côtés de nos clients, car la manière de travailler et le paysage des menaces ont changé », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Nous croyons que cette reconnaissance reflète la confiance que les équipes TI placent en nous pour fournir des solutions de sécurité et de gestion qui sont pratiques, abordables, et conçues pour la manière dont les organisations fonctionnent réellement aujourd'hui. »
Splashtop continue de recevoir une forte validation de la part des clients et des analystes dans les catégories de gestion des endpoints, gestion des correctifs, surveillance et gestion à distance, et téléassistance, y compris une reconnaissance constante pour un retour sur investissement rapide et une forte rentabilité basée sur les retours d'expérience vérifiés des clients.
« En tant que responsable technique, l’un des plus grands défis auxquels nous faisons face est de maintenir la visibilité et le contrôle sur un nombre croissant de terminaux au sein d’équipes distribuées. Splashtop Autonomous Endpoint Management résout ce problème en offrant une surveillance centralisée en temps réel et des capacités d’automatisation qui réduisent considérablement la charge de travail manuelle. Cela nous aide à détecter et à résoudre les problèmes de manière proactive avant qu’ils n’affectent les utilisateurs, ce qui améliore la disponibilité et la qualité du service. L’automatisation des tâches de routine — comme l’application de correctifs, le déploiement de logiciels et les contrôles de l’état des systèmes — permet à notre équipe de se concentrer sur des initiatives à plus forte valeur ajoutée. Cela renforce également notre niveau de sécurité en garantissant que les terminaux sont mis à jour de manière cohérente et restent conformes. » Lead Tech, Services IT
Alors que les organisations s'adaptent à des effectifs de plus en plus distribués et à l'accélération des menaces de sécurité, la Gestion autonome des terminaux devient cruciale pour maintenir le contrôle sans augmenter la charge opérationnelle. Splashtop reste concentré sur l'aide aux équipes TI pour moderniser la gestion des terminaux, réduire les risques et obtenir une valeur immédiate.
Pour plus d'informations ou pour planifier une démonstration, visitez www.splashtop.com/products/autonomous-endpoint-management
Mentions légales :
Gartner, Magic Quadrant pour les outils de gestion des endpoints, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee, Craig Fisler, 5 janvier 2026.
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À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.