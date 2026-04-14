Splashtop alimente la téléassistance au sein de Rippling
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L'intégration embarquée permet aux équipes TI d'accéder et de contrôler à distance les appareils au sein de Rippling, avec un contexte complet des flux de travail de gestion des appareils et d'identité.
CUPERTINO, Californie, 5 mai 2026 — Splashtop® Inc. est maintenant intégré directement dans Rippling, offrant aux administrateurs un accès en un clic pour contrôler en toute sécurité les appareils Mac et Windows des employés depuis l'appareil Apps. Les capacités de Splashtop renforcent les flux de travail de support au sein de Rippling, permettant aux équipes informatiques d'initier des sessions sécurisées à partir des enregistrements des appareils et de prendre des mesures en tenant compte du contexte complet incluant l'identité de l'utilisateur, l'état de l'appareil et les contrôles de politique. Avec Splashtop intégré, les équipes TI peuvent passer directement de la visibilité sur les appareils à l'action à distance, accélérant ainsi la résolution des problèmes tout en garantissant que chaque session est conforme aux exigences d'identité et de politique.
"Splashtop est de plus en plus le partenaire d'accès à distance privilégié pour les plateformes logicielles créant des expériences IT intégrées", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Grâce à notre collaboration avec Rippling, les clients constatent déjà des améliorations dans les flux de travail opérationnels, avec une plus grande rapidité, sécurité et contrôle. »
Alors que les organisations consolident leurs systèmes d'entreprise en plateformes unifiées, la capacité de se connecter en toute sécurité aux appareils et d'agir sur eux est devenue fondamentale pour les opérations TI. En intégrant Splashtop, Rippling améliore sa plateforme avec un contrôle à distance en temps réel, donnant aux équipes IT la capacité d'agir immédiatement sur les informations des appareils et de favoriser des workflows plus réactifs.
« Notre mission est de libérer les gens intelligents pour qu'ils puissent travailler sur des problèmes complexes », a déclaré Zaafir Kherani, responsable produit principal de Rippling Device Management. « En intégrant Splashtop, nous permettons aux équipes TI d'accéder et de téléassister en toute sécurité aux appareils en temps réel au sein du même système qu'ils utilisent pour gérer les employés, les appareils et l'identité. » Cela crée une expérience plus connectée qui aide nos clients à aller plus vite et à garder le contrôle de leurs environnements.
La fonctionnalité est disponible maintenant. Pour plus d'informations, visitez Rippling Device Management.
À propos de Splashtop
Splashtop est le fournisseur mondial de premier plan de solutions d'accès à distance et de téléassistance qui simplifient les performances sécurisées dans un monde de travail partout. Avec la réussite client comme priorité numéro 1, la technologie de Splashtop est facile à déployer, utiliser et gérer pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises, offrant des fonctionnalités de sécurité avancées, un haut débit, un soutien large pour les appareils, et un support client 24/5. Solution accessible choisie par plus de 30 millions d'utilisateurs, Splashtop est un partenaire qui permet aux utilisateurs de croître et de s'adapter selon leurs propres conditions avec des plans très flexibles. Splashtop est un membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), s'alignant avec Microsoft dans leurs efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique actuel. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
À propos de Rippling
Rippling est la principale plateforme de gestion de la main-d'œuvre qui rassemble les RH, la TI et les finances sur un système unifié unique. Avec Rippling, les entreprises peuvent gérer l'intégralité du cycle de vie des employés — de l'embauche et l'intégration à la paie, aux avantages sociaux, aux appareils et plus encore — le tout en un seul endroit. Construit sur une source unique de vérité pour les données des employés, Rippling automatise plus de travail que tout autre système, permettant ainsi aux organisations de se concentrer sur ce qui compte le plus : leurs équipes. Fondée en 2016 et basée à San Francisco, Rippling dessert des dizaines de milliers d'entreprises dans le monde entier. En savoir plus sur rippling.com.