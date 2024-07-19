Splashtop s’associe à Ingram Micro China pour offrir des solutions d’accès à distance et de téléassistance sécurisées aux utilisateurs chinois
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
HANGZHOU, Chine — 23 juillet 2024 — Splashtop, un leader des solutions informatiques d’accès à distance et de téléassistance, est heureux d’annoncer un partenariat stratégique avec Ingram Micro China. Grâce à la combinaison de la technologie avancée de bureau à distance de Splashtop et de l’expertise d’Ingram Micro en matière de services techniques et de gestion de la chaîne d’approvisionnement, ce partenariat permettra d’offrir des solutions d’accès à distance et de téléassistance sécurisées à un plus grand nombre d’utilisateurs en Chine.
En s’associant à Ingram Micro, Splashtop fournira aux utilisateurs des solutions d’accès et de téléassistance sécurisées et efficaces, leur permettant de contrôler et de gérer l’infrastructure informatique de n’importe où et à tout moment, renforçant ainsi la collaboration et le service client, tout en garantissant la sécurité et la conformité des données transmises. Leur étroite collaboration devrait permettre à Ingram Micro d’accroître sa compétitivité dans le domaine des services numériques et à Splashtop d’étendre sa présence sur le marché chinois.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de former un partenariat stratégique avec Ingram Micro China », a déclaré Huajiang Xu, directeur général de Splashtop China. « Ingram Micro est un distributeur informatique mondial de premier plan, et nous espérons qu’avec son soutien, les solutions technologiques de bureau à distance de Splashtop pourront aider les clients à profiter d’une collaboration à distance à l’échelle mondiale et stimuler davantage la croissance de notre entreprise en Chine. »
Cian Zhang, président du clustering de produits de solutions de stockage et de sécurité d’Ingram Micro Chine, a déclaré : « Le leadership de Splashtop dans le domaine du télétravail et de la sécurité des données en fait un partenaire idéal pour nous. Nous sommes ravis de cette collaboration et espérons travailler avec Splashtop pour apporter plus d’innovation et de valeur aux entreprises chinoises. »
À l’avenir, Splashtop s’associera à Ingram Micro China pour permettre aux entreprises de toutes tailles de prospérer à l’ère du numérique et de progresser vers le futur de la technologie.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Veuillez consulter splashtop.com pour plus d’informations.
À propos de Ingram Micro
Ingram Micro est une entreprise technologique leader dans l’écosystème mondial des technologies de l’information. Présente auprès de 90 % de la population mondiale, elle joue un rôle crucial dans le circuit international de vente des technologies informatiques, permettant aux entreprises, allant des fabricants de technologies aux fournisseurs de services cloud, d’accéder à des produits et des services spécialisés. Elle se distingue par sa vaste portée sur le marché, ses solutions diversifiées de produits et de services et la première plateforme de distribution numérique et intelligente du secteur, Ingram Micro Xvantage™. Veuillez consulter le site www.ingrammicro.com pour plus d’informations.