Splashtop On-Demand Support est désormais intégrée au service d'assistance informatique de Spiceworks
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Les MSP et les équipes informatiques peuvent facilement lancer des sessions de téléassistance haute performance Splashtop à partir de Spiceworks Help Desk.
San Jose, CA - 30 mars 2016 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, de l’assistance et de la collaboration à distance multi-appareils haute performance, annonce l’intégration de la solution Splashtop On-Demand Support (SOS) avec Spiceworks. Spiceworks est une communauté gratuite pour les informaticiens et les MSP qui peuvent se réunir pour partager leurs connaissances, et Spiceworks offre une solution gratuite de gestion des systèmes et d’inventaire avec un service d’assistance intégré. L’intégration permet au technicien informatique de démarrer facilement une session de contrôle à distance à partir d’un ticket d’assistance.
Il suffit d'installer le nouveau plug-in Splashtop et d'acheter une licence SOS (Splashtop On-Demand Support) pour que les utilisateurs du service d'assistance Spiceworks puissent en profiter:
Solution économique à une fraction du coût de l’alternative : 349 CA$ par technicien et par an
Meilleure performance de sa catégorie en ce qui concerne l'accès à distance avec zéro décalage
Une connectivité sans faille à travers n'importe quel réseau
Sécurité robuste - TLS avec cryptage AES 256 bits
Transfert de fichiers
Chat
Enregistrement des sessions distantes
Spiceworks est utilisé par plus de 5 millions de professionnels IT pour partager les meilleures pratiques entre eux, gérer l'infrastructure technologique et assurer le support client.
Les produits Splashtop Remote Support sont également bien intégrés à différentes solutions de surveillance et de gestion à distance (RMM) et d'automatisation des services professionnels (PSA), ce qui permet aux ITs et aux MSPs d'être plus efficaces dans leur service à la clientèle.
« Plus de trente mille MSP et IT ont adopté la solution d’assistance à distance Splashtop », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « De nombreux utilisateurs de Spiceworks ont demandé l’intégration avec le service d’assistance gratuit de Spiceworks, et nous sommes ravis de tenir notre promesse d’ajouter continuellement de la valeur à nos clients. »
Le plug-in Splashtop pour Spiceworks est publié sur Spiceworks App Center : https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918.
En savoir plus et vous inscrire pour un essai gratuit de Splashtop On-Demand Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos
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À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d’assistance et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez le site www.splashtop.com
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Personne-ressource pour les médias
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com