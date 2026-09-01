Splashtop désignée lauréate des Tech Cares Awards 2026 de TrustRadius pour le bien-être et le développement des employés
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Cette reconnaissance reflète une culture portée par ses fondateurs, construite autour du soutien aux employés à travers les différentes étapes de leur carrière et de leur vie.
CUPERTINO, Calif., 1 sept. 2026 — Splashtop Inc. a annoncé aujourd'hui avoir été désignée lauréate des Tech Cares Awards 2026 de TrustRadius, dans la catégorie bien-être et développement des employés. Ce programme annuel récompense les entreprises technologiques B2B qui, au cours de l'année écoulée, sont allées au-delà des avantages standards pour soutenir leurs employés et leurs communautés. La catégorie de cette année distingue les organisations qui créent des environnements où les personnes se sentent soutenues, valorisées et en mesure d'évoluer tant sur le plan professionnel que personnel.
Splashtop est dirigée par ses fondateurs depuis ses débuts, il y a près de 20 ans, et cette histoire continue de façonner la manière dont l’entreprise traite sa propre équipe. La culture de l’entreprise repose sur l’idée que les employés donnent le meilleur d’eux-mêmes, et restent plus longtemps, lorsqu’ils se sentent valorisés et connectés aux personnes qui les entourent. Cela se reflète dans la façon dont Splashtop accompagne ses collaborateurs à différentes étapes de leur carrière et de leur vie personnelle, qu’ils soient au début de leur parcours professionnel et cherchent à créer des liens, ou qu’ils assument de nouvelles responsabilités à la maison.
"Construire une entreprise sur le long terme, c’est créer un environnement de travail où les personnes bénéficient du soutien et des opportunités nécessaires pour évoluer avec elle", a déclaré Mark Lee, CEO et cofondateur de Splashtop. "Nous voulons que nos employés se sentent connectés aux personnes avec lesquelles ils travaillent, qu’ils disposent de ressources lorsqu’ils ont besoin de soutien et qu’ils continuent à évoluer tout au long de leur carrière. Cette reconnaissance reflète la culture que nos équipes ont construite ensemble."
Splashtop accompagne les employés dans différents domaines liés au bien-être et au développement, notamment le bien-être physique, les grandes étapes de la vie et la communauté.
Le bien-être intégré à la journée de travail
Des cours de fitness sur site, notamment de boxe, d’entraînement en circuit et de Pilates, des réductions sur les abonnements en salle de sport, ainsi qu’un espace dédié à l’exercice permettent aux employés de rester actifs sans quitter le bureau. Une indemnité repas quotidienne de 20 $ permet aux employés de commander sur un menu de restaurants locaux proposant une variété de cuisines du monde, et les salles de pause sont approvisionnées en collations gratuites et nutritives pour les accompagner tout au long de la journée.
Un accompagnement à chaque étape de la vie
Les employés peuvent s'appuyer sur un ensemble de ressources conçues autour de moments précis et de besoins spécifiques de leur vie, disponibles chaque fois que ces besoins se présentent. Un Mother's Lounge dédié offre aux parents allaitants un espace privé et entièrement équipé qu'ils peuvent utiliser lors de leur retour au travail après la naissance d'un enfant. Les ressources en santé mentale vont de la méditation guidée et de la pleine conscience à la thérapie, au coaching et à un soutien spécialisé en santé comportementale, afin de donner aux employés accès au niveau de soins adapté à leur situation. Le remboursement des frais de scolarité ainsi que l'aide pour les certifications, les cursus et les conférences sectorielles permettent aux employés de continuer à développer leur carrière à mesure que leurs objectifs évoluent. Pris ensemble, ces exemples, ainsi que des ressources supplémentaires, reflètent un effort continu pour répondre aux employés là où ils en sont, à mesure que leur vie, leurs responsabilités et leurs ambitions évoluent.
Une culture de l’inclusion
Splashtop met à l’honneur, tout au long de l’année, les cultures et traditions que ses collaborateurs apportent à l’entreprise, du Nouvel An lunaire à Diwali, aux côtés d’événements d’équipe réguliers qui donnent à chacun une occasion de créer du lien en dehors de ses habitudes de travail. Une salle de pause avec une table de ping-pong et des soirées mensuelles de jeux de société offrent au quotidien des occasions supplémentaires aux collègues de créer du lien. Pour les collaborateurs aux profils variés de Splashtop, cette constance contribue à renforcer le sentiment d’appartenance.
Splashtop a gagné la confiance des équipes IT et des organisations qui s'appuient sur sa technologie au quotidien, grâce à sa constance et à l'attention qu'elle porte à ses clients. Ce même principe guide la façon dont l'entreprise investit dans sa propre équipe.
Pour en savoir plus sur les opportunités de carrière et la culture de Splashtop, rendez-vous sur www.splashtop.com/about/careers.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.