Splashtop nommé Strong Performer dans le rapport Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer pour les logiciels de bureau à distance
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Le fournisseur de solutions informatiques d’accès à distance a obtenu la meilleure note globale et la meilleure évaluation de « volonté de recommandation » dans le rapport sur les logiciels de bureau à distance.
CUPERTINO, Californie — 4 septembre 2024 — Splashtop, un leader des solutions d’accès à distance qui simplifient le monde du travail en tout lieu, a annoncé aujourd’hui avoir été nommé Strong Performer dans le rapport Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2024 pour les logiciels de bureau à distance. Le classement dans le quadrant Strong Performer signifie que Splashtop a atteint ou dépassé la moyenne du marché pour le score d’expérience globale.
Splashtop a obtenu une note moyenne globale de 4,8 sur 5 étoiles et une note de 100 % « Volonté de recommander » d’après les avis éligibles (sur la base de 23 avis au 30 juin 2024). Il s’agit de la note globale la plus élevée parmi les six fournisseurs inclus dans le rapport, ce qui, selon nous, renforce la réputation de Splashtop en tant que partenaire de confiance pour les responsables informatiques.
« Les évaluations par les pairs sont l’une des ressources les plus puissantes dont disposent les responsables informatiques lorsqu’ils sélectionnent des solutions technologiques », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Lorsque nous avons fondé Splashtop, notre mission était de créer la solution d’accès à distance la plus rapide et la plus intuitive sur le marché. Aujourd’hui, cet engagement n’a jamais été aussi fort. Nous sommes fiers d’être représentés au sein du rapport VOC grâce aux expériences positives des professionnels informatiques qui font confiance à notre plateforme tous les jours. »
Les clients attribuent continuellement 5/5 étoiles à Splashtop pour son interface intuitive, son interopérabilité, sa sécurité et son support client exemplaire.
« Splashtop se distingue par sa fiabilité et ses nombreuses options de version de base. Nous avons essayé deux concurrents de Splashtop, aucun autre fournisseur n’a un produit aussi fiable, des options entièrement construites dans la version de base et un service client vraiment excellent. C’est vraiment remarquable à notre époque. » – Directeur informatique, secteur industriel, États-Unis. Architecture cloud. Taille de l’entreprise : 250 M - 500 M USD
« J’adore utiliser Splashtop pour mon accès à distance. L’interface graphique est simple et je me sens en sécurité avec ce produit. Nous l’utilisons pour environ 700 ordinateurs dans notre entreprise. – Gestionnaire, sécurité informatique et gestion des risques, secteur industriel, États-Unis. Architectures hybrides cloud et sur site. Taille de l’entreprise : 50 M - 250 M USD
« La meilleure expérience de service client, de loin. Le produit qui répond le mieux à nos besoins. « – Responsable informatique, santé et biotech. Architecture cloud. Taille de l’entreprise : 500 M – 1 B USD
« Facile à gérer et à déployer pour un grand nombre de clients » – Administrateur réseau et systèmes, secteur retail, Royaume-Uni. Architecture cloud. Taille de l’entreprise : 50 M - 250 M USD
« Excellent produit et équipe. Leurs experts sont là pour mon personnel à chaque transition et pour chaque besoin. » – Vice-président des services informatiques, santé et biotech. Architecture cloud. Taille de l’entreprise : 1 B - 3 B USD
Gartner Peer Insights™ est une plateforme publique qui propose des avis vérifiés sur les logiciels d’entreprise rédigés par des professionnels du secteur sur la base de leurs expériences de première main. Le rapport « Voice of the Customer » synthétise ces avis en informations exploitables pour les responsables informatiques, en fournissant une perspective de les pairs qui complète les recherches d’experts de Gartner. Les auteurs sont vérifiés de manière indépendante par Gartner, ce qui permet de s’assurer qu’ils représentent des expériences authentiques de responsables informatiques au sein d’organisations dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 50 millions de dollars.
Alors que les organisations continuent de faire face aux complexités du télétravail et de la transformation numérique, Splashtop reste dédié à la fourniture d’outils qui améliorent la productivité, réduisent les frais généraux informatiques et garantissent une sécurité robuste dans tous les domaines. Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, visitez le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com
Avertissements
Gartner, Voice of the Customer for Remote Desktop Software, Peer Contributors, 30 August 2024.
Avis éligibles : période d’éligibilité pour les avis du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024. Seuls les fournisseurs ayant publié 20 avis éligibles ou plus (et 15 évaluations ou plus pour les « Capabilities » et « Support/Delivery ») au cours de la période de soumission de 18 mois sont inclus. Les avis provenant d’une entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions de dollars sont exclus de cette méthodologie. 23 avis ont été inclus pour Splashtop.
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