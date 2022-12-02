Splashtop Win8 Metro Testbed pour les tablettes Android
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Le banc d'essai Win8 Metro de Splashtop transforme une tablette Android en un appareil Windows 8 avec des gestes tactiles natifs de l'interface utilisateur Metro pour les développeurs d'applications et les passionnés de technologie
6 juin 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé aujourd’hui la sortie de « Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop », pour Android, une application de bureau à distance qui permet aux développeurs de logiciels et aux passionnés de technologie de simuler un environnement Windows 8 sur une tablette.
Le Win 8 Metro Testbed de Splashtop pour iPad a été très apprécié des développeurs et des utilisateurs. Dans App Store d'Apple, Win8 Metro Testbed a été la première application pour iPad en termes de recettes dans 4 pays, la première application pour iPad en termes de recettes dans les services publics dans 72 pays, dont les États-Unis, le Japon et la Chine, et la 33e application pour iPad en termes de recettes aux États-Unis.
Maintenant, à la demande générale, Splashtop fournit une solution de développement pour les tablettes Android fonctionnant sous Android 3.1 et plus, avec une densité d’écran cible de 600 dpi (1280×800) et des tailles d’écran de sept ou dix pouces. En utilisant la nouvelle solution Win8 Metro Testbed de Splashtop, les développeurs peuvent tester les gestes tactiles natifs de l’interface utilisateur Metro sur une tablette Android pour coder et compiler de nouvelles applications sur leur PC Windows.
"En réponse à la forte demande des fans de Splashtop et de la communauté des développeurs, nous avons fourni une plate-forme de développement Windows 8 pour les propriétaires de tablettes Android", a noté Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Avec Windows 8 Metro, les développeurs d'iPad et d'Android peuvent désormais transformer leurs tablettes en un banc d'essai de développement pour évaluer les gestes tactiles et les fonctionnalités de leur application dans un environnement Windows 8".
Avec Win8 Metro Testbed de Splashtop pour Android, les développeurs d'applications Windows 8 peuvent utiliser leurs tablettes Android existantes pour tester leurs applications et les tenir au courant des nouvelles versions de Windows 8 Preview sans avoir à acheter une tablette Windows coûteuse.
Win8 Metro Testbed permet d'utiliser les gestes tactiles natifs de Windows 8 Metro, y compris la possibilité de
Glisser à droite pour afficher le menu Charmes
Glisser de la gauche pour changer d'application
Passer à gauche/droite dans Internet Explorer pour passer d'une page à l'autre
Faire glisser le curseur vers le bas pour faire apparaître des menus supplémentaires
Faire glisser la souris sur un élément pour le sélectionner
Pour fermer une application, tirer vers le bas à partir du haut
Balayer lentement de la gauche pour faire fonctionner deux applications côte à côte ("snapping")
Balayer de gauche à droite pour montrer les applications en cours
Pincer pour naviguer dans les fichiers, dossiers, applications et données avec le zoom sémantique
Et plus encore
Visionnez une courte vidéo du Win8 Metro Testbed sur une tablette Android à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=C6DW7bIcMKw et sur iPad à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
À propos de Splashtop Inc.
Splashtop aspire à toucher la vie des gens en leur offrant la meilleure expérience de bureau à distance de sa catégorie – en faisant le lien entre les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs. La technologie Splashtop offre aux particuliers et aux entreprises un accès interactif, performant et sécurisé à leurs applications, contenus multimédia et fichiers favoris, à tout moment et en tout lieu.
Les produits Splashtop sont des applications très vendues sur l'App Store d'Apple, Google Play, l'App Store Amazon pour Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop et d'autres. Plus de 7 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir des appstores, et plus de 100 millions d'appareils de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres partenaires ont été livrés avec Splashtop.
La consumérisation de l'informatique et la prolifération des appareils mobiles conduisent à l'adoption de Splashtop par les entreprises. Le Splashtop Bridging Cloud assure une connectivité fiable, sécurisée et performante sur de multiples appareils, tout en offrant aux IT, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services un contrôle axé sur les politiques.
Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" de PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science et le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP. La société a son siège social à San José et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei et Tokyo. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.splashtop.com.
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