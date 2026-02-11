Splashtop K.K. sécurise la part de marché n°1 dans le marché des services d'accès à distance au Japon, stimulé par la demande croissante pour la téléassistance.
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Splashtop K.K. est reconnu comme un leader du marché dans la région pour la deuxième année consécutive par Fuji Chimera Research Institute, Inc.
TOKYO, 11 février 2026 – Splashtop K.K., la filiale tokyoïte de Splashtop Inc. et fournisseur de solutions d'accès à distance au Japon, a atteint la première place du marché des services d'accès à distance au Japon, selon l'analyse de Fuji Chimera Research Institute dans l'enquête de marché 2025 Marketing Research Survey of Communication-Related Markets. Ceci marque la deuxième année consécutive que l'entreprise se classe première dans l'enquête, après avoir atteint la première position au cours de l'exercice fiscal 2023.
Tendances du marché des services d'accès à distance au Japon*
Selon le rapport, le chiffre d'affaires du marché des services d'accès à distance au Japon a atteint 41,2 milliards JPY pour l'année fiscale 2024 et devrait croître pour atteindre 42,8 milliards JPY pour l'année fiscale 2025, représentant une augmentation de 3,9 points d'une année sur l'autre. En se projetant, on prévoit que le marché croît à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,2 %, atteignant JPY 49,9 milliards d'ici l'exercice fiscal 2030.
En plus d'une demande constante motivée par l'établissement de styles de travail hybride et des initiatives de continuité des affaires (BCP), la demande a augmenté ces dernières années pour des cas d'utilisation tels que l'exploitation de dispositifs à distance et le support à distance visant à renforcer la sensibilisation à la sécurité, à promouvoir la transformation numérique (DX) sur site, et à répondre aux pénuries de main-d'œuvre—en particulier dans les secteurs de la fabrication et de la santé. En conséquence, le rapport prévoit une expansion continue de l'utilisation de l'accès à distance au-delà des applications de télétravail traditionnelles.
Atteindre le numéro 1 au Japon grâce à la diversification au-delà du télétravail*
Dans le marché des services d'accès à distance japonais analysé dans le rapport, Splashtop K.K. a atteint la première position en part de revenus pour l'exercice 2024, avec une part de 15,8 %, et devrait conserver la première place à nouveau pour l'exercice 2025.
De plus, l'entreprise s'est classée première en part d'utilisateur (ID) pour l'exercice 2024, capturant 12,0% du marché.
La solution Splashtop combine la facilité d'utilisation—permettant un déploiement dès le même jour—avec un tarif abordable, tout en offrant un accès à distance sécurisé et à haute vitesse protégé par SSL/TLS et un chiffrement AES 256 bits. Il offre également des performances à faible latence, prenant en charge jusqu'à 240 images par seconde (dans les environnements 5G), ainsi qu'une large gamme de fonctionnalités de gestion telles que l'intégration avec l'authentification unique (SSO) et l'installation centralisée sur les PC des employés, améliorant la commodité pour les administrateurs et les utilisateurs finaux.
De plus, pour répondre aux besoins de plus en plus diversifiés et dispersés en gestion des terminaux, l'Entreprise a commencé à proposer la Gestion des Terminaux Autonome (AEM) l'année dernière, permettant un environnement opérationnel plus intégré et unifié.
De l'exercice 2024 à l'exercice 2025, la croissance des revenus a été soutenue non seulement par la demande de remplacement, mais aussi par l'adoption croissante dans le domaine de la téléassistance au-delà des cas d'utilisation traditionnels du télétravail. La flexibilité de l'Entreprise à prendre en charge à la fois les environnements cloud et sur site, sa capacité à offrir des performances élevées à un prix compétitif, et ses fonctionnalités de support complètes qui réduisent la charge administrative ont toutes été évaluées positivement.
En plus du travail à distance, l'adoption s'étend aux cas d'utilisation de la téléassistance tels que la gestion des appareils pour les entreprises ayant plusieurs sites, la signalisation numérique, et les magasins de détail sans personnel. Alors que la hausse des coûts a également entraîné un passage accru des services concurrents, la demande de téléassistance avancée continue de croître. En améliorant davantage les capacités de support dans plusieurs dimensions, l'Entreprise prévoit de maintenir sa part de marché à l'avenir.
« Nous sommes profondément reconnaissants envers nos utilisateurs, ainsi qu'à nos nombreux revendeurs et entreprises partenaires, d'avoir été une nouvelle fois reconnus comme N°1* sur le marché des services d'accès à distance au Japon », a déclaré Yoshiaki Mizuno, Directeur Représentant, Splashtop K.K. « En regardant vers l'avenir, nous mettrons activement à profit les capacités de sécurité autonome des endpoints pilotées par l'IA pour mieux soutenir les besoins de sécurité de nos clients. » D'ici 2027, nous visons à devenir le N°1 non seulement sur le marché de l'accès à distance, mais aussi sur les marchés de la téléassistance et de l'AEM, y compris les cas d'utilisation tels que les systèmes de point de vente, les robots de service et la signalétique numérique.
À l'avenir, Splashtop K.K., dont le siège est situé à Chiyoda-ku, Tokyo, continuera de fournir une plateforme d'accès à distance et de support qui permet une gestion centralisée et sécurisée de divers appareils et environnements d'utilisation à travers les industries et les tailles d'entreprise, soutenant les besoins évolutifs et aidant à réaliser des façons de travailler plus flexibles et productives.
Résumé des nouvelles
Splashtop K.K. a été classé n°1 sur le marché des services d'accès à distance au Japon pour la deuxième année consécutive, à la suite de l'année fiscale 2023, selon une enquête de marché réalisée par le Fuji Chimera Research Institute.
En plus des initiatives de travail hybride et de BCP, la demande d'accès à distance et de téléassistance se développe, notamment dans les secteurs de la fabrication et de la santé, sous l'impulsion de l'amélioration de la sécurité, de la transformation digitale sur site, et des initiatives d'économie de main-d'œuvre. L'utilisation au-delà du travail à distance devrait continuer de croître.
La demande de téléassistance devient de plus en plus évidente dans des domaines tels que la gestion des appareils pour les entreprises multi-sites, les magasins sans personnel et la signalisation numérique. Combiné avec un changement de service motivé par l'optimisation des coûts, une croissance continue du marché est anticipée.
Référence :
* Source : Fuji Chimera Research Institute, Inc. « Enquête de recherche marketing 2025 sur les marchés liés à la communication », publié le 10 décembre 2025
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