La filiale japonaise de Splashtop rejoint la communauté Anime System Community (ASC) pour soutenir l'infrastructure informatique de la production d'anime
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Soutenir la croissance durable et la compétitivité mondiale de l'industrie japonaise de l'animation
TOKYO – 1 avril 2026 — Splashtop a annoncé que sa filiale japonaise, Splashtop K.K. (Siège social : Tokyo; Président : Yoshiaki Mizuno), a rejoint la Communauté du Système d'Anime (ASC) en tant que membre. ASC est une association industrielle dédiée à l'avancement des systèmes et infrastructures IT dans les environnements de production d'anime.
Soutenir l'infrastructure numérique derrière l'industrie de l'anime au Japon
L'industrie de l'anime japonais est une force culturelle et économique mondialement reconnue, avec une forte demande internationale et des flux de production numérique en expansion. À mesure que les studios modernisent leurs chaînes de production, la collaboration à distance sécurisée, les systèmes de gestion de production et l'infrastructure informatique haute performance deviennent essentiels.
Pour répondre à ces demandes évolutives, Splashtop fournit des solutions d'accès à distance haute fidélité optimisées pour les flux de travail d'animation modernes et les environnements de production créative.
Splashtop K.K. a une vaste expérience dans le soutien des sociétés de production vidéo et des studios liés à l'anime au Japon. En permettant un acc�ès à distance sécurisé et des flux de travail numériques flexibles, l'entreprise a aidé les équipes de production à améliorer l'efficacité et la résilience opérationnelle.
De plus, Splashtop K.K. a collaboré avec Wacom Co., Ltd. pour développer conjointement “Wacom Bridge”, une fonctionnalité axée sur les créateurs, adaptée aux besoins des artistes numériques et des professionnels de la production sur le marché japonais.
À travers son engagement continu avec l'industrie créative, Splashtop K.K. s'est aligné sur la mission de l'ASC de promouvoir le partage de connaissances et la collaboration dans les systèmes informatiques de production d'anime et a rejoint la communauté en tant que membre.
Commentaire de Yoshiaki Mizuno, Président de Splashtop K.K.
"L'industrie de l'anime au Japon est admirée dans le monde entier et représente l'un des secteurs de contenu mondiaux les plus influents du pays." Sa croissance continue dépend non seulement de l'excellence créative, mais aussi de systèmes de production avancés soutenus par une infrastructure informatique sécurisée et fiable.
Nous sommes honorés de rejoindre la Communauté Anime System en tant que membre. En tant que partenaire de longue date de l'industrie, nous collaborerons avec les parties prenantes pour soutenir le développement durable de l'anime japonais et renforcer sa présence mondiale ainsi que sa compétitivité internationale.”
Renforcer l'engagement au Japon en tant qu'entreprise technologique mondiale
En tant que partie d'une organisation technologique mondiale, Splashtop considère la collaboration avec les industries locales et les communautés professionnelles comme une priorité stratégique. En participant à ASC, Splashtop K.K. vise à contribuer davantage à l'évolution de l'écosystème de production d'anime au Japon et à soutenir l'avancement continu de l'infrastructure numérique dans les industries créatives.
Splashtop continuera à renforcer les organisations du monde entier en renforçant l'accès numérique sécurisé et en permettant des environnements de travail modernes et flexibles dans tous les secteurs.
À la une
La filiale japonaise de Splashtop, Splashtop K.K., a rejoint l'Anime System Community (ASC), une association de l'industrie axée sur les systèmes informatiques dans la production d'anime.
L'entreprise apporte son expérience en soutenant des studios d'anime et des sociétés de production vidéo, y compris le développement conjoint de « Wacom Bridge » avec Wacom Co., Ltd.
En tant que partenaire à long terme, Splashtop soutiendra la croissance durable et la compétitivité mondiale de l'industrie de l'anime japonais.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
À propos de la Communauté Anime System (ASC)
La communauté Anime System (ASC) est une association de l'industrie axée sur le partage des défis et des meilleures pratiques liées aux systèmes IT dans la production d'anime. La communauté favorise la collaboration entre les parties prenantes dans des domaines tels que la gestion de la production, le développement des infrastructures et la sécurité.
Site officiel: https://anime-system.or.jp/