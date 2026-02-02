Splashtop présente un codec optimisé par l'IA pour offrir des workflows à distance en haute résolution plus fluides et plus fiables
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Les améliorations offrent des taux de trame plus élevés, une plus grande stabilité et une efficacité de bande passante améliorée pour les diffusions en direct, la production médiatique et le travail à distance visuellement exigeant.
CUPERTINO, Californie, 3 févr. 2026 – Splashtop, un leader des solutions TI modernes pour les environnements de travail numériques, a annoncé aujourd'hui un codec optimisé par IA conçu pour élever le plafond de performance des flux de travail à distance haute résolution utilisés dans la diffusion en direct, la production vidéo, et d'autres environnements à mouvements intensifs. L'amélioration améliore l'apparence, la sensation et la réactivité des sessions à distance en offrant un mouvement plus fluide, des taux de trame plus élevés et une qualité visuelle plus constante sur une large gamme d'appareils et de scénarios de déploiement.
Le codec optimisé par IA de Splashtop améliore la façon dont les données visuelles sont compressées, transmises et rendues en temps réel, en s'adaptant continuellement aux conditions du réseau et à l'activité à l'écran. Cela aide à maintenir la stabilité visuelle et la réactivité alors que les flux de travail de production s'étendent au-delà des studios fixes vers les domiciles, les lieux et les environnements sur site, où la performance impacte directement à la fois la précision créative et l'expérience du public.
Lors des tests de performance sur des systèmes équipés de GPU performants, Splashtop a démontré un leadership clair à des résolutions et des fréquences d'images plus élevées. Bien que plusieurs outils d'accès à distance aient pu atteindre 60 images par seconde en 1080p, seul Splashtop a constamment maintenu 60 FPS en résolution 4K. Splashtop prend également en charge de manière unique des options de fréquence d'images ultra-élevées, atteignant jusqu'à 240 FPS, offrant une marge supplémentaire pour les workflows sensibles au mouvement et interactifs où la fluidité et la réactivité sont cruciales.
Sur les systèmes aux capacités graphiques plus limitées, Splashtop a continué à offrir des performances compétitives tout en utilisant moins de bande passante à des résolutions plus élevées. Lorsque l'accélération matérielle était disponible, Splashtop maintenait des performances comparables à d'autres outils tout en consommant moins de bande passante en résolution 4K. Dans des scénarios basés sur des logiciels, le codec optimisé par IA a privilégié l'efficacité, offrant des taux de trame presque comparables tout en réduisant l'utilisation de la bande passante, rendant le travail à distance en haute résolution plus pratique sur des systèmes contraints.
Les avantages s'étendent également aux environnements de bureau virtuel et cloud. Lors des tests dans les environnements Microsoft® Azure Virtual Desktop (AVD) avec et sans accélération GPU, Splashtop a régulièrement fourni des fréquences d'images plus élevées lors d'une utilisation interactive générale que d'autres solutions d'accès à distance. Même dans les scénarios où la performance de lecture vidéo convergeait entre les outils, Splashtop a démontré une consommation de bande passante significativement plus faible, renforçant ainsi son avantage dans les environnements où l'efficacité du réseau est aussi importante que la réactivité.
Derrière ces résultats se trouvent une combinaison d'adaptation dynamique du débit binaire, de priorisation du contenu des régions actives et de techniques de capture intelligentes qui réduisent la transmission de données inutile lors des flux de travail interactifs. Ensemble, ces optimisations permettent des sessions à distance plus fluides, plus prévisibles et plus réactives, en particulier dans les scénarios rapides et riches en mouvements courants dans la production en direct et le travail créatif.
Cette base de performance s'étend à travers l'expérience de haut niveau d'Accès à distance de Splashtop, prenant en charge les sessions Retina 5K, la reproduction précise des couleurs, l'audio de haute fidélité et l'entrée réactive pour les flux de travail basés sur un stylet et plusieurs moniteurs. Ensemble, ces capacités permettent aux professionnels des médias et du divertissement de travailler à distance avec la précision visuelle, la réactivité et le contrôle auxquels ils s'attendent des systèmes de production locaux.
« La production à distance exige de la constance sous pression », a déclaré Mark Lee, PDG et co-fondateur de Splashtop. Que les équipes travaillent dans un studio, sur le terrain ou via des bureaux virtuels, la performance doit tenir le coup. Notre codec optimisé par IA est conçu pour offrir cette fiabilité tout en repoussant les limites de ce que l'accès à distance peut supporter.
Le codec optimisé par IA est intégré dans tous les niveaux de la solution d'Accès à distance chiffrée de Splashtop et est disponible sur tous les appareils, systèmes d'exploitation et environnements de déploiement.
Pour en savoir plus sur les solutions d'accès à distance haute performance de Splashtop, visitez www.splashtop.com.
Points forts de l'annonce
Accès à distance Splashtop avec codec optimisé par AI conçu pour répondre aux exigences de la diffusion en direct, de la production sportive et des flux de travail médiatiques, où le mouvement fluide, la précision visuelle et la réactivité impactent directement l'expérience du spectateur.
Splashtop maintient une fréquence stable de 60 FPS à résolution 4K et prend en charge des fréquences d'images ultra-élevées allant jusqu'à 240 FPS, offrant un mouvement plus fluide pour les flux de diffusion en direct et les workflows de production médiatique.
Splashtop maintient des taux de rafraîchissement plus élevés pendant les flux de travail interactifs, et utilise moins de bande passante à haute résolution par rapport aux autres solutions d'accès à distance.
Splashtop offre des performances constantes sur les systèmes physiques et les environnements de bureau virtuel, équilibrant réactivité et efficacité sans nécessiter de matériel ou de réseaux idéal.
Divulgation
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À propos de Splashtop
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