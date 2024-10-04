Splashtop développe les nouvelles activités de Foxpass de 62 % depuis son acquisition
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Un an après l’acquisition de Foxpass, la stratégie de Splashtop a permis d’étendre la solution de gestion des identités et des accès à de nouveaux marchés et d’offrir des fonctionnalités de sécurité améliorées aux clients.
CUPERTINO, Californie - 24 septembre 2024 - Splashtop, un leader des solutions d’accès à distance qui simplifient le monde du travail en tout lieu, a annoncé aujourd’hui une augmentation de 62 % des nouvelles activités de Foxpass suite à son acquisition l’année dernière. Foxpass Cloud RADIUS par Splashtop protège les réseaux Wi-Fi d’entreprise contre l’accès par des utilisateurs non autorisés et les cyberattaques, offrant aux clients une voie vers le Zero Trust et la conformité aux mandats fédéraux, aux réglementations et aux exigences d’assurance cybersécurité critiques. Après avoir investi dans la feuille de route de Foxpass, Splashtop a étendu la solution aux marchés internationaux, développé une présence dans le secteur de l’éducation et lancé de nouvelles fonctionnalités et intégrations pour améliorer la valeur pour les clients de Foxpass.
Débloquer le secteur de l’éducation
Selon le rapport State of Ransomware in Education de ThreatDown en 2024, les cyberattaques et les ransomwares contre les établissements d’enseignement ont augmenté de 70 % en 2023, ce qui souligne l’importance de les doter de mesures de sécurité qui protègent les systèmes et préviennent les fuites. Suite à l’acquisition de Foxpass, Splashtop a investi dans le développement de solutions bénéficiant au secteur de l’éducation, permettant aux établissements de faire respecter la sécurité sur internet pour les étudiants et de satisfaire aux nouveaux mandats fédéraux visant à progresser vers des architectures zero trust. Ces décisions relatives à la feuille de route ont entraîné une forte croissance dans ce secteur, les établissements d’enseignement représentant 27 % du pipeline du produit aujourd’hui.
« Nous avons opéré une transition cruciale vers une authentification par certificat PKI pour notre sécurité Wi-Fi, et Foxpass Advanced RADIUS nous a permis d’y parvenir en toute simplicité, » a déclaré Mike Good, administrateur réseau de LL Schools. « Leur serveur RADIUS basé sur le cloud s’intègre de manière parfaite à Azure AD (Entra ID) et à JAMF, ce qui simplifie la configuration. L’émission de certificats à près de 10 000 utilisateurs s’est déroulée sans difficulté, comme on pouvait s’y attendre, et maintenant nos étudiants et notre personnel bénéficient d’un accès sécurisé incomparable. Foxpass a vraiment dépassé nos attentes. »
Expansion sur les marchés mondiaux
L’acquisition de Foxpass par Splashtop a été une étape importante dans la vision de l’entreprise de simplifier la sécurité et la flexibilité des opérations informatiques. Les solutions Cloud RADIUS de Foxpass permettent aux administrateurs informatiques au sein des entreprises et des PME d’authentifier instantanément les utilisateurs et de simplifier les workflows grâce à l’automatisation et aux intégrations. La solution bénéficie d’une certification ISO internationalement reconnue et d’une conformité aux normes SOC 2 et RGPD, ce qui permet un déploiement mondial en Europe, au Japon et en Asie-Pacifique. Cette expansion internationale a entraîné une hausse de 10 % de la croissance des nouvelles activités.
Fonctionnalités et intégrations disponibles
Pour répondre à la croissance de sa clientèle et s’aligner sur les besoins du marché, Splashtop continue d’investir dans les capacités du produit Foxpass Cloud RADIUS, qui comprennent :
Contrôle d’accès étendu pour les environnements AVEC : Foxpass Cloud RADIUS propose désormais des installateurs AVEC (Avec votre équipement de communication) pour étendre le contrôle d’accès aux appareils AVEC non gérés et créer une connexion sécurisée sans mot de passe à l’aide de l’authentification par certificat.
Intégration Microsoft Intune : grâce à l’intégration parfaite avec Microsoft Intune, les utilisateurs peuvent obtenir une authentification par certificat via la solution Cloud PKI de Microsoft ou les certificats Foxpass, tout en bénéficiant d’un déploiement et d’une maintenance simplifiés.
Authentification sécurisée : l’authentification par certificat sans mot de passe et l’authentification par mot de passe classique offrent aux administrateurs un contrôle efficace sur l’accès des utilisateurs et des appareils (y compris AVEC), ce qui est essentiel pour les grandes distances géographiques et les environnements de campus.
Conception intuitive et interopérabilité : s’intègre de manière parfaite aux principaux fournisseurs de gestion des appareils mobiles (Intune, Addigy et Jamf) et aux fournisseurs d’authentification unique (Okta, Google Workspace et Microsoft Azure AD), permettant une mise en service en seulement 10 minutes.
Onboarding groupé automatisé : le provisionnement et le déprovisionnement groupé, par exemple pour les nouvelles promotions et les diplômés, sont rationalisés, ce qui permet aux équipes informatiques d’augmenter ou de réduire efficacement les effectifs sans augmentation de la charge de travail ni erreurs.
Sécurité et conformité robustes : les organisations peuvent répondre à des exigences strictes en matière d’assurance de cybersécurité afin de limiter les cyberattaques et les fuites de données et de se conformer à des normes telles que COPPA, CIPA, FERPA, SOC 2, ISO 27001, HIPAA et PCI.
« Se diriger dans le paysage des ransomwares et de la cybersécurité peut être un processus intimidant, et dans un contexte de travail à distance et hybride en constante évolution, les organisations du monde entier ont besoin d’un accès intelligent et protégé aux réseaux Wi-Fi, aux terminaux virtuels et aux ressources de l’entreprise », a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop. « L’acquisition de Foxpass par Splashtop et l’expansion des fonctionnalités et capacités existantes démontrent notre engagement à simplifier la sécurité pour les organisations qui font face aux défis du paysage actuel des cybermenaces. Notre récente dynamique démontre que Splashtop est à la pointe de l’innovation en proposant aux clients une offre complète d’accès à distance et de sécurité. »
Pour plus d’informations sur Foxpass Cloud RADIUS ou sur les solutions d’accès bureau à distance et de téléassistance de Splashtop, rendez-vous sur splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com.
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Laura Shubel
BIG FISH PR pour Splashtop
splashtop@bigfishpr.com