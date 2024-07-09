Splashtop multiplie par cinq sa croissance dans les secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique
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La croissance de l’activité est due à l’augmentation de la demande de solutions d’accès à distance et de téléassistance dans les hôpitaux et les laboratoires numériques.
CUPERTINO, Californie, 10 juillet 2024 – Splashtop, un leader des solutions d’accès à distance sécurisé et de téléassistance, a annoncé aujourd’hui une croissance de 492 % dans les secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique cette année. La croissance est due à l’adoption accrue de Splashtop où les environnements de laboratoires numériques en évolution rapide et les menaces continues de cybersécurité nécessitent une solution fluide, sécurisée et complète pour l’accès et le support à distance.
« Les développeurs pharmaceutiques et les professionnels de la santé se concentrent sur l’amélioration de la santé des patients et l’avancement de la recherche. Les équipes informatiques jouent un rôle essentiel dans la protection des données des patients et l’intégrité de la recherche », a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop . « Notre capacité à répondre aux exigences élevées de leurs environnements a soutenu notre croissance dans ce domaine. »
Avec l’essor des laboratoires numériques pour le développement de médicaments, les essais cliniques décentralisés et la collaboration multi-campus, un accès optimal pour les utilisateurs autorisés est essentiel. Splashtop permet un accès fiable et flexible à des logiciels et équipements spécialisés pour les médecins, les techniciens et les chercheurs travaillant à distance. Pour les hôpitaux, Splashtop offre aux médecins un accès à distance haute résolution aux dossiers, aux images et aux fichiers des patients dans les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DSE), ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer les soins aux patients.
Splashtop offre aux services informatiques une évolutivité et un déploiement faciles dans de vastes environnements distribués, prenant en charge plus de 200 000 appareils. Les équipes informatiques peuvent trouver un équilibre entre une gestion sécurisée et un accès pratique, en fournissant une assistance à la demande et en simplifiant la gestion des terminaux, garantissant ainsi un accès continu et ininterrompu aux données pour les chercheurs et les professionnels de la santé.
Principaux avantages pour les secteurs de la santé
Fiabilité et performance : accès en temps réel aux appareils et aux données de laboratoire, avec des taux de rafraîchissement élevés et une précision vidéo essentielle pour des tâches telles que l’analyse d’images.
Facilité d’utilisation : interface intuitive assurant une adoption rapide par les utilisateurs finaux, tandis que ses flux de travail backend pour les services informatiques rationalisent la prise en charge des utilisateurs et des terminaux. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder au même système et collaborer, optimisant ainsi les ressources.
Sécurité et conformité : respect des normes mondiales de protection des données, notamment ISO 21007, RGPD et SOC 2, avec prise en charge des réglementations côté client, notamment HIPAA et PCI. Les fonctionnalités du produit protègent les données sensibles grâce à l’authentification unique (SSO), aux contrôles d’accès granulaires et au chiffrement de bout en bout.
Rentabilité : les solutions de Splashtop sont complètes et économiques, ce qui permet de réduire considérablement les coûts relatifs.
« La collaboration avec nos clients est au cœur de notre stratégie de croissance, a déclaré M. Lee. Nous travaillons main dans la main pour comprendre l’évolution de leurs besoins dans cet espace dynamique et visons à être des partenaires de confiance dans leur parcours. »
Citations de clients :
« Nous avions besoin d’une solution globale sécurisée et évolutive pour l’accès à distance aux ordinateurs de laboratoire pour nos scientifiques. Le produit et l’équipe de Splashtop sont exceptionnels. Absolument ravi de notre choix. – Responsable informatique, Expert solutions, Santé et biotechnologie (+ de 30 milliards de dollars US)
« Nous avons besoin d’un outil logiciel d’accès à distance qui permette une gestion granulaire des autorisations des utilisateurs/groupes sans l’essentiel des options d’administration d’un RMM traditionnel. Splashtop convient parfaitement car il est simple à prendre en main et à exploiter pour les utilisateurs finaux dans leurs tâches quotidiennes et est très facile à gérer et à déployer pour nous. Splashtop fonctionne parfaitement et leur assistance est toujours de premier ordre. – Administrateur système, Santé et biotechnologie (500 millions - 1 milliard de dollars US)
« Splashtop a la meilleure expérience de service client, sans conteste, et le meilleur produit pour nos besoins. Ils sont allés au-delà de nos attentes pour résoudre chaque problème. Ils ont traité chaque difficulté sans hésitation. C’est vraiment un groupe de personnes exceptionnelles avec qui nous avons eu le plaisir de travailler. J’ai adoré pouvoir leur suggérer de nouvelles idées et les voir se matérialiser. – Directeur informatique, Santé et biotechnologie (500 millions - 1 milliard de dollars US)
« Excellent produit et équipe. Leurs experts sont là pour mon personnel à chaque transition et pour chaque besoin. Je peux toujours m’adresser à mes interlocuteurs Splashtop pour les difficultés que rencontre mon équipe et ils sont toujours disponibles pour trouver une solution. – Vice-président, Services informatiques, Santé et biotechnologie (1 milliard – 3 milliards de dollars US)
Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, ou pour commencer un essai gratuit, visitez le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com