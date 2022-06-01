Splashtop annonce un partenariat stratégique avec e-Jan Networks pour fournir aux entreprises une solution d'accès à distance sécurisé et intégrée
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Le Splashtop pour CACHATTO permet de travailler à distance n'importe où, à n'importe quelle heure
San Jose, CA - 31 mai 2016 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, du support et de la collaboration multi-écrans haute performance, annonce son partenariat stratégique avec e-Jan Networks Co., le principal fournisseur de solutions d’accès à distance mobile sécurisé pour les entreprises japonaises.
Les 800 plus meilleures des entreprises japonaises sont clientes de la solution d'accès à distance CACHATTO de e-Jan Networks. Splashtop pour CACHATTO sera disponible en tant que solution intégrée sécurisé supplémentaire de bureau en été 2016.
« Nous sommes ravis de nous associer à e-Jan pour fournir une solution bien intégrée afin de fournir un puissant espace de travail unifié aux entreprises », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Habiliter les télétravailleurs est une initiative précieuse pour améliorer la productivité de la main-d’œuvre. »
Une fois intégrés, les clients de CACHATTO peuvent facilement se connecter avec leurs comptes existants et profiter d'une solution de bureau à distance de haute performante. Aucune donnée de l'entreprise n'est téléchargée sur le terminal distant, ce qui permet de maintenir le plus haut niveau de sécurité et de contrôle des données. Splashtop pour CACHATTO est présenté à l'occasion de l'exposition "Information Security Expo" au Japon en mai.
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À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d’assistance et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez le site www.splashtop.com
et www.mirroring360.com. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
À propos d’e-Jan Networks
e-Jan Networks Co. a été créée en mars 2000 en tant que première société à capital de risque de Toray Industries, Inc.. e-Jan Networks a pour vision de permettre un accès à distance sécurisé depuis n’importe quel terminal, n’importe où, créant ainsi un « lieu de travail universel » pour les entreprises. CACHATTO est la principale solution d’accès à distance sécurisé pour les plus grandes entreprises japonaises.
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Personne-ressource pour les médias
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com