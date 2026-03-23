Splashtop annonce un partenariat avec SysAid pour intégrer la téléassistance sécurisée dans des flux de travail ITSM pilotés par l'IA
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L'intégration permet à SysAid Copilot d'initier la téléassistance Splashtop en utilisant l'intelligence des billets et des actifs pilotée par l'IA
CUPERTINO, Californie – 23 mars 2026 — Splashtop, un leader mondial de l'accès à distance sécurisé et de la téléassistance, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec SysAid, un fournisseur de premier plan de solutions de gestion informatique et de service d'entreprise AI-natives. Grâce à ce partenariat, la technologie de téléassistance de Splashtop est intégrée à la plateforme SysAid, élargissant les capacités des équipes IT et permettant une résolution des problèmes plus rapide et efficace.
L'intégration avec SysAid Copilot permet aux techniciens d'initier des sessions de téléassistance sécurisées, sous surveillance et sans surveillance, directement depuis les tickets du service desk SysAid, éliminant ainsi le besoin de changer d'outils ou de flux de travail. En combinant les capacités d'accès à distance haute performance et de niveau entreprise de Splashtop avec l'approche native de l'IA de SysAid en matière de gestion de services, les équipes TI bénéficient d'une manière plus fluide de diagnostiquer, d'accéder et de résoudre les problèmes tout en maintenant la visibilité opérationnelle, le contrôle administratif et une sécurité renforcée tout au long du cycle de vie du support.
La téléassistance de Splashtop est initiée via des workflows pilotés par l'IA, orchestrés par SysAid Copilot au sein du service desk. Grâce à l'IA, SysAid peut reconnaître l'appareil affecté directement depuis le contexte du ticket ou l'identifier via l'Asset Manager piloté par l'IA lorsque les détails manquent. Au fil du temps, Copilot apprend des tickets précédents pour suggérer automatiquement la téléassistance et générer un lien de connexion sécurisé, supprimant les étapes manuelles et aidant les équipes IT à réduire le temps moyen de résolution (MTTR) et à améliorer la satisfaction client (CSAT).
« Les plateformes logicielles à travers l'écosystème TI dépendent d'une connectivité à distance fiable pour assister leurs clients, » a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Le service desk à intelligence artificielle de SysAid représente une évolution importante dans la façon dont les équipes TI fonctionnent." En intégrant l'accès à distance haute performance de Splashtop dans ces flux de travail, nous aidons les organisations à se connecter aux appareils plus rapidement, à réduire l'effort manuel et à résoudre les problèmes plus efficacement.”
« Nos clients comptent sur SysAid pour aider les équipes TI à travailler plus efficacement, offrir un meilleur service et soutenir les employés partout », a déclaré Avi Kedmi, PDG de SysAid. "L'intégration de la technologie d'accès à distance de Splashtop nous permet d'étendre ces capacités avec une connectivité rapide et sécurisée des appareils, afin que les équipes IT puissent continuer à travailler sans interruption."
Avec l'intégration SysAid AI–Splashtop, les équipes IT peuvent :
Lancez des sessions de téléassistance sécurisé directement depuis les tickets SysAid en un seul clic, y compris l'accès aux appareils lorsque aucun utilisateur n'est présent
Prise en charge des environnements multiplateformes pour les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes et appareils mobiles, y compris Windows, macOS, Linux, iOS, Android et Chromebook
Offrez des sessions à distance haute performance optimisées pour une faible latence, des fréquences d'images élevées et un contrôle réactif pour fournir une assistance en temps réel
Maintenez une sécurité de niveau entreprise et une conformité, y compris le chiffrement de bout en bout, les contrôles d'accès basés sur les rôles, l'authentification unique (SSO) et l'alignement avec SOC 2, ISO et RGPD
L'intégration SysAid–Splashtop est généralement disponible pour les clients de SysAid dès aujourd'hui.
Pour plus d'informations, visitez ici.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
À propos de SysAid
SysAid a pour mission de libérer les organisations en mettant l'IA au service d'eux et de leurs employés. Construit sur une plateforme ITSM robuste, l'IA agentique de SysAid ajoute une couche opérationnelle puissante à la TI, automatisant les tâches répétitives et libérant les équipes des travaux réactifs. Les agents IA prennent la première action, de sorte que les pros de TI n'interviennent que lorsque c'est vraiment nécessaire, leur permettant de se concentrer sur l'optimisation, l'innovation et les défis stratégiques. Les organisations peuvent commencer en quelques semaines grâce à une intégration rapide et aucune migration lourde. L'IA de SysAid est spécialement conçue pour les TI, offrant sécurité et gouvernance par conception, ainsi qu'un support primé pour assurer un succès à long terme. Avec plus de 5 000 clients, SysAid s'associe à des organisations allant des petites entreprises aux entreprises du Fortune 500 dans 140 pays. Pour plus d'informations, visitez www.sysaid.com