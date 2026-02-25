Splashtop annonce l'intégration avec la plateforme CrowdStrike Falcon
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CUPERTINO, Californie – 25 février 2026 – Splashtop® a annoncé aujourd'hui une intégration avec la plateforme CrowdStrike Falcon® qui aide les organisations à rationaliser les opérations de sécurité des endpoints dans les environnements Windows. À travers Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM), les organisations peuvent prendre en charge le déploiement de capteurs Falcon basé sur des politiques et obtenir une visibilité opérationnelle, tandis que CrowdStrike fournit une détection, une enquête et une réponse aux menaces sur les endpoints natives à l'IA.
Splashtop affiche des informations de niveau élevé sur l'état des points de terminaison, y compris l'installation des capteurs et l'état de protection, avec la possibilité de passer directement à la console CrowdStrike Falcon pour une enquête ou une remédiation plus approfondie.
L'intégration maintient des frontières claires entre les plateformes. CrowdStrike fournit la sécurité des endpoints, l'intelligence sur les menaces et les capacités de réponse au sein de la plateforme Falcon, tandis que Splashtop offre une couche opérationnelle pour le déploiement des endpoints, la visibilité et l'accès à distance sécurisé lorsque des actions sont nécessaires.
« �À mesure que les environnements des points de terminaison deviennent plus distribués, les clients recherchent une meilleure coordination entre les équipes d'opérations TI et de sécurité », a déclaré Mark Lee, Directeur général chez Splashtop. « Notre intégration avec la plateforme CrowdStrike Falcon aide à simplifier les opérations des terminaux tout en préservant les workflows établis d'enquête et de réponse en matière de sécurité. »
L'intégration est disponible aujourd'hui. Pour en savoir plus sur Splashtop Autonomous Endpoint Management avec CrowdStrike, visitez www.splashtop.com/blog/unified-platform-for-modern-it.
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