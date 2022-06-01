Splashtop ajoute la capacité d'impression à distance à Splashtop Business et Splashtop Business for Remote Support
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Les médecins, les agents d'assurance, la main-d'œuvre à distance et les travailleurs de la route bénéficient d'une productivité totale grâce à un accès à distance sécurisé avec impression à distance
San Jose, CA - 17 novembre 2015 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, du support et de la collaboration multi-appareils, annonce que Splashtop Business et Splashtop Business for Remote Support ajoutent désormais une capacité d’impression à distance pour enrichir l’expérience d’accès à distance. Avec l’impression à distance, les utilisateurs peuvent imprimer des fichiers qui se trouvent sur un ordinateur distant sur une imprimante locale. Actuellement, les utilisateurs peuvent imprimer à partir d’un ordinateur Windows ou MAC vers un autre Windows ou MAC.
"De nombreux utilisateurs de Splashtop se fient aujourd'hui à Google Cloud Print et à d'autres solutions d'impression à distance", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous offrons maintenant aux clients professionnels de Splashtop une expérience intégrée et transparente pour l'impression à distance, ce qui améliore la productivité des utilisateurs".
Splashtop Business améliore la productivité et la flexibilité des utilisateurs avec les avantages suivants:
Équilibrer le travail et la vie privée en s'installant dans les bureaux depuis son domicile, tout en évitant les déplacements
Restez connecté avec tous vos fichiers et applications sur ordinateur, lors de vos déplacements
Continuité des activités - En cas de conditions météorologiques graves, permettre aux employés de rester productifs à distance
Les professionnels de finance, des affaires ou de la santé peuvent accéder à distance à leurs bureaux
Plus de vingt millions de consommateurs ont apprécié les produits Splashtop Personal. Passez à Splashtop Business avec des fonctions améliorées telles que le transfert de fichiers, l'impression à distance, l'accès par navigateur, une sécurité renforcée, des rapports d'utilisation, la conformité HIPAA, un support amélioré et de nombreux autres avantages.
En savoir plus et vous inscrire à l’essai gratuit : https://www.splashtop.com/business
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À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d’assistance et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 20 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez le site www.splashtop.com
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Personne-ressource pour les médias
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com