Splashtop ajoute la gestion des terminaux, les rapports d’inventaire et la détection des vulnérabilités à son offre de téléassistance, aidant ainsi les PME à évoluer en toute sécurité
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Splashtop Autonomous Endpoint Management permet d’automatiser la gestion, la surveillance et la sécurisation des terminaux.
CUPERTINO, CA - 11 mars 2025 - Splashtop, leader des solutions d’accès et de support à distance qui simplifient le monde du travail en tout lieu, a annoncé aujourd’hui une nouvelle solution de gestion autonome des terminaux (AEM) pour les utilisateurs de ses outils de téléassistance qui cherchent à améliorer leur efficacité, leur visibilité et leur contrôle sur les périphériques de leurs réseaux. Cette solution apporte des fonctions d’automatisation essentielles aux équipes informatiques allégées, notamment l’analyse des vulnérabilités et l’application de correctifs en temps réel pour lutter contre les menaces de type zero-day. Complément puissant de Microsoft Intune, Splashtop AEM renforce la sécurité en accélérant les mises à jour et en permettant aux équipes informatiques de mieux rentabiliser leurs investissements technologiques à long terme. De même, il constitue une alternative économique aux solutions plus coûteuses et plus complexes de gestion des correctifs et de surveillance et de gestion à distance (RMM). Les équipes informatiques peuvent simplifier davantage leurs piles technologiques en consolidant l’accès �à distance, la téléassistance et la gestion des terminaux grâce à Splashtop.
Selon l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA), plus de 50 % des vulnérabilités les plus exploitées en 2023 étaient des vulnérabilités de type zero day, d’où l’importance d’une remédiation en temps réel. Plus de 48 000 vulnérabilités et expositions communes (CVE) sont prévues en 2025, et plus de 90 % des attaques qui passent au stade de la demande de rançon impliquent des appareils non gérés [Microsoft Digital Defense Report 2024]. Malwarebytes Labs prévoit que l’IA agentique transformera la nature des attaques, permettant aux pirates de mieux planifier, exécuter et étendre leurs actions. Ce paysage de sécurité dépeint une image sombre pour les petites équipes informatiques dont le marché ne répond pas aux besoins et qui doivent choisir entre des solutions de plateforme coûteuses et superflues ou rester sous-protégées.
Splashtop AEM constitue une alternative économique qui simplifie la sécurité en fournissant des solutions en temps réel pour détecter, hiérarchiser et remédier rapidement aux vulnérabilités. Les équipes informatiques des PME bénéficient d’une visibilité sans précédent et d’un contrôle proactif de leurs environnements grâce à un tableau de bord convivial et à une automatisation intelligente. La gestion des politiques en anneau leur permet d’échelonner les déploiements et d’adapter les politiques de sécurité en fonction de la tolérance au risque. Bien que conçu pour les PME, Splashtop AEM s’adapte à plus de 200 000 terminaux sans dégradation des performances, ce qui en fait une option puissante et économique pour de nombreux environnements d’entreprise.
« Les organisations du marché intermédiaire sont sous les menaces constantes des cybercriminels utilisant l’IA, et font face à des défis pour traiter les vulnérabilités de sécurité à un coût raisonnable, tout en maintenant la productivité des employés et en évitant les temps d’arrêt », a déclaré le PDG et cofondateur de Splashtop, Mark Lee. « Splashtop relève ce défi en offrant une visibilité sur les actifs informatiques, des informations sur les vulnérabilités exploitées connues et une automatisation des correctifs en temps réel axée sur les politiques. Nous innovons rapidement pour apporter des solutions assistées par IA et l’automatisation afin de soutenir les services informatiques et les MSP dans la réduction du temps moyen de détection, de remédiation et de confinement des cyber-risques. »
« Notre dépendance à l’égard d’Intune pour certaines fonctionnalités de gestion des terminaux est complétée par Splashtop, qui comble des lacunes critiques, notamment une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des mises à jour logicielles, ainsi qu’une meilleure documentation. », explique Jonah Fulmer, responsable informatique chez pb2 architecture + engineering. « Sur une seule plateforme, nous sommes en mesure de résoudre les problèmes sur tous les appareils distants, de surveiller les systèmes de manière proactive, d’automatiser l’application de correctifs logiciels et de garantir la conformité. Les prix compétitifs de Splashtop et son ensemble complet de fonctionnalités offraient une valeur inégalée par rapport aux autres solutions. »
Splashtop AEM offre les capacités suivantes :
Découverte et gestion des actifs en temps réel : maintenez une visibilité totale sur les actifs informatiques, réduisez les risques et respectez les normes.
Analyse des vulnérabilités : recueillez les vulnérabilités et expositions communes (CVE) et les vulnérabilités exploitées connues (KEV) pour détecter les vulnérabilités et les mauvaises configurations, ce qui permet aux services informatiques de donner la priorité aux correctifs essentiels pour atténuer les risques.
Automatisation des correctifs en temps réel : complément puissant de Microsoft Intune, cette solution permet de réduire les vulnérabilités et de renforcer la sécurité en maintenant les systèmes à jour grâce à des correctifs automatisés pour les système d’exploitation et les applications tierces.
Gestion des politiques en anneau : personnalisez et appliquez facilement des politiques sur des groupes définis de terminaux pour des mises à jour contrôlées et échelonnées.
Tableau de bord personnalisable : une visibilité complète et en temps réel sur l’ensemble de l’environnement permet une gestion instantanée et proactive.
Alertes configurables et remédiation automatisée : identifiez et résolvez rapidement les problèmes grâce à des alertes en temps réel et des correctifs automatisés via Smart Actions, garantissant ainsi un temps de fonctionnement continu et des performances optimales du système.
Scripts et Tâches: La gestion et les mises à jour simplifiées permettent une exécution ou une planification simultanée sur plusieurs points de terminaison, y compris le déploiement massif, les commandes à distance, les scripts PowerShell, les redémarrages système, et plus encore.
Les équipes informatiques ont la possibilité de personnaliser leur solution Splashtop grâce à une gamme étendue de fonctions de sécurité et de gestion à distance, notamment :
Endpoint Detection and Response (EDR) : arrêtez les fuites avec une protection, une détection et une réponse assistées par IA via Bitdefender EDR ou CrowdStrike EDR.
Endpoint Protection (EPP) : protégez les ordinateurs Windows et Mac avec Splashtop Antivirus, basé sur la technologie anti-malware primée de Bitdefender.
Splashtop Connector : établissez en toute sécurité des connexions RDP, VNC et SSH aux ordinateurs et aux serveurs sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance.
Splashtop AR : connectez-vous à des sites distants et résolvez les problèmes en direct grâce au partage de webcam et aux annotations en réalité augmentée.
Splashtop travaille depuis longtemps à l’amélioration continue et à l’innovation axée sur le client, façonnant sa roadmap en fonction des besoins informatiques réels, en collaboration avec les utilisateurs. En intégrant la gestion des terminaux avec la téléassistance, Splashtop offre une solution efficace et économique pour les entreprises qui cherchent à consolider leurs outils de gestion informatique tout en améliorant la sécurité et l’évolutivité.
Les solutions de téléassistance et de gestion des terminaux de Splashtop sont disponibles dès maintenant sur www.splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
Contact presse aux États-Unis
Laura Shubel
BIG FISH PR pour Splashtop
splashtop@bigfishpr.com