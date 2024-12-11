Splashtop devient le numéro 1 du marché japonais des services d’accès à distance
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CUPERTINO, Californie, 11 décembre 2024 - Splashtop, leader des solutions de télétravail qui simplifient le quotidien du monde connecté,se classe au premier rang en termes de parts de marché pour les services d’accès à distance au Japon, selon le rapport 2024 Communication-related Marketing Research Overview* du Fuji Chimera Research Institute.
« Nous sommes honorés d’être reconnus comme le meilleur fournisseur de services d’accès à distance au Japon », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Nos clients nous font confiance pour offrir des performances élevées sans compromettre la convivialité ou la sécurité. Alors que le besoin de prendre en charge les environnements de travail flexibles et les applications IoT augmente au Japon, Splashtop continuera à fournir des solutions puissantes qui garantissent des opérations optimales pour les télétravailleurs et les appareils stratégiques. »
Le rapport calcule les tendances de la taille et de la part de marché sur la base d’entretiens avec des entreprises présentes dans le secteur des équipements et services de télécommunications.
Tendances du marché des services d’accès à distance au Japon*
Selon le rapport, les ventes sur le marché de l’accès à distance se sont élevées à 39,8 milliards de yens (263 millions de dollars américains) au cours de l’exercice 2023 et devraient augmenter de 2,8 % au cours de l’exercice 2024. En outre, les ventes sur le marché des services d’accès à distance devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,9 % et atteindre 45,5 milliards de yens (330,9 millions de dollars américains) d’ici l’exercice 2030. L’étude attribue la croissance de la demande d’accès à distance et de gestion des appareils à la mise en place d’initiatives de flexibilité du travail afin de remédier à la pénurie de main-d’œuvre, et à l’utilisation accrue de terminaux numériques.
Splashtop se classe au premier rang du marché en termes de chiffre d’affaires et d’utilisateurs*.
Parmi les services d’accès à distance évalués dans le rapport, Splashtop s’est classé au premier rang pour les revenus de l’exercice 2023 (et devrait faire de même au cours de l’exercice 2024), avec une part de marché de 15,1 %. L’entreprise s’est également classée au premier rang pour la part d’utilisateurs (ID), avec 11,5 % au cours de l’exercice 2023.
La croissance de Splashtop s’explique par le remplacement des concurrents et l’abandon de l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) par les grandes entreprises. Les performances exceptionnelles de l’entreprise pour les professionnels de la création, notamment le transfert d’images à grande vitesse, ont soutenu sa croissance dans le secteur des médias et du divertissement. Avec la récente sortie du service d’accès à distance LGWAN en mai 2024, Splashtop a constaté une augmentation de la demande de la part des collectivités locales.
Les solutions de Splashtop pour le support à distance des appareils IoT ont contribué à sa croissance au sein de divers secteurs nécessitant la maintenance à distance d’équipements de fabrication spécialisés, l’affichage dynamique dans les établissements commerciaux, les appareils tout-terrain dans le secteur des transports et la téléassistance dans les domaines de l’éducation.
À propos des solutions Splashtop
Les solutions d’accès bureau à distance et de téléassistance de Splashtop sont faciles à essayer, à déployer et à utiliser, offrant un chiffrement SSL/TLS et AES 256 bits pour un télétravail sécurisé. Les caractéristiques telles que la faible latence jusqu’à 240 images par seconde (environnement 5G), l’authentification unique (SSO) et l’installation par lots sur les ordinateurs améliorent la commodité pour les services informatiques et les employés.
À propos de Splashtop Co. Japan
Splashtop Co, Ltd, filiale japonaise, a été créée en 2012 pour promouvoir le travail hybride et le télétravail pour les entreprises et les particuliers, et pour soutenir la réalisation de nouvelles réformes en matière de mode de travail. Au Japon, Splashtop est utilisé dans un large éventail de secteurs tels que la production vidéo, la finance, la fabrication, la construction, l’éducation et les soins médicaux, avec des clients tels que Color Co., Ltd, Murata Manufacturing Co., Ltd, l’Université de Tokyo et Nissay Asset Management Co., Ltd. https://www.splashtop.co.jp/
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com
Source du rapport
Fuji Chimera Research Institute : extrait du rapport d’étude de marché « 2024 Communication-related Marketing Research Overview » publié en octobre 2024 (https://www.fcr.co.jp/report/243q06.htm)