Redéfinir les workflows de création à distance : Wacom et Splashtop annoncent le lancement européen de Wacom Bridge à l’IBC 2024
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Les environnements de travail à distance et hybride constituent la nouvelle normalité et un défi pour le secteur de la création. Wacom, en étroite collaboration avec Splashtop, a développé une solution innovante qui améliore radicalement les performances et l’expérience de ses tablettes et écrans à stylet professionnels sur les connexions bureau à distance prises en charge. Dans le cadre de l’approche écosystémique de Wacom garantissant une intégration parfaite avec les principaux partenaires de cloud computing, Wacom Bridge est désormais disponible pour une utilisation générale avec les solutions de télétravail sécurisées et performantes de Splashtop en Europe.
Amsterdam, Pays-Bas et Düsseldorf, Allemagne - 10 septembre 2024 - Wacom, leader mondial de la technologie des stylets numériques, et Splashtop, pionnier des solutions d’accès à distance haute performance, sont fiers d’annoncer le lancement européen de Wacom Bridge, désormais accessible au sein des produits Splashtop Enterprise et Splashtop Business Access Performance.
Lancée juste avant l’IBC 2024 à Amsterdam, cette solution révolutionnaire pour les workflows de création à distance et hybrides relève les défis auxquels les studios et les artistes sont confrontés lorsqu’ils travaillent à distance avec des applications gourmandes en ressources sur des téraoctets de données sensibles. Avec Wacom Bridge, les artistes et concepteurs professionnels qui utilisent Splashtop et les derniers périphériques Wacom Movink, Cintiq, Cintiq Pro et Intuos Pro peuvent désormais exploiter tout le potentiel de la technologie d’affichage à stylet interactif de Wacom et profiter d’une expérience de création numérique sécurisée et fluide à la fois sur les systèmes locaux et distants.
Wacom et Splashtop ont travaillé en étroite collaboration pour offrir une expérience centrée sur l’artiste. Le passage d’une application locale à une application distante se fait sans difficulté car Wacom Bridge conserve les paramètres spécifiques à l’application dans les deux environnements, réduit la latence perçue en éliminant le décalage du curseur et prend en charge les API Windows Ink et Wintab pour la saisie au stylet. Avec le lancement de Wacom Inkline, une ligne instantanée et réactive apparaît lorsque vous dessinez sur des systèmes distants, ce qui garantit un flux de création naturel et ininterrompu. Cette technologie permet de surmonter efficacement les limites du bureau à distance, un facteur crucial alors que le secteur de la création s’adapte à de nouveaux modèles de travail flexibles.
« Wacom Bridge est la dernière version du partenariat continu de Wacom avec les artistes », déclare Heidi Wang, vice-présidente senior de la division Ink de Wacom et des activités B2B dans la région EMEA. « Ce service vise à anticiper et à dépasser les besoins des professionnels de la création qui souhaitent travailler ensemble, n’importe où, dans le cadre de flux de travail riches en données. Grâce aux performances et aux capacités avancées d’accès à distance de Splashtop, Wacom Bridge offre un workflow de télétravail qui ressemble à une collaboration dans un studio classique sur des machines locales. »
L’engagement de Splashtop à fournir une expérience à distance sécurisée et fluide pour les professionnels des médias et du divertissement est fondamental pour cette collaboration. Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop, explique : « Nous avons toujours cherché à aider les professionnels de la création à tirer le meilleur parti des capacités numériques, où qu’ils se trouvent. Aujourd’hui, cela est plus important que jamais. En partenariat avec Wacom, nous fournissons l’expérience de télétravail unique, parfaitement intégrée, sécurisée et hautement performante, que les artistes et les professionnels de la création réclamaient ! »
Splashtop offre des performances de pointe pour les sessions à distance, avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 images par seconde (fps) et une optimisation pour les dernières cartes graphiques Nvidia, Intel et AMD - garantissant des expériences ‘accès à distance fluides et réactives, même lorsque vous travaillez avec des applications gourmandes en ressources. Splashtop améliore la productivité et la précision grâce à des fonctionnalités telles que le transfert de fichiers en toute simplicité, la prise en charge de plusieurs moniteurs, la redirection du micro, le son haute fidélité d’une clarté cristalline et le mode couleur 4:4:4. Pour les organisations qui gèrent des équipes ou des freelances, la planification de l’accès simplifie la coordination en n’autorisant l’accès à distance qu’à des heures prédéfinies, ce qui favorise une gestion efficace et sécurisée des projets. Grâce à l’intégration de l’authentification unique (SSO), aux contrôles d’accès granulaires et à la conformité aux normes de sécurité mondiales telles que ISO 27001, RGPD et SOC 2, Splashtop garantit que les données sensibles et les ressources de création restent sécurisées, ce qui en fait un choix de confiance pour les professionnels qui traitent des contenus confidentiels ou à fort enjeu.
Découvrez Splashtop et Wacom Bridge à l’IBC Wacom et Splashtop s’associent pour l’International Broadcasting Convention (IBC), du 13 au 16 septembre 2024 au RAI d’Amsterdam. Sur le stand 14B02 (Hall 14), les visiteurs intéressés peuvent expérimenter Wacom Bridge dans une démo en direct et explorer comment les solutions d’accès à distance de Splashtop peuvent améliorer leurs opérations. Pour plus de détails sur l’IBC 2024, visitez www.ibc.org.
Disponible pour les utilisateurs de Splashtop sans frais supplémentaires
Wacom Bridge est disponible pour tous les utilisateurs de Splashtop Enterprise et Splashtop Business Access Performance aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Europe, sans frais supplémentaires. Pour connaître la disponibilité dans d’autres régions, contactez votre représentant Splashtop ou Wacom ou rendez-vous sur Wacom Bridge. Pour plus d’information sur les solutions d’accès à distance de Splashtop, veuillez consulter Splashtop.com. Pour découvrir la gamme d’écrans interactifs et de stylets de Wacom, rendez-vous sur Wacom.com.
À propos de Wacom
La vision de Wacom est de rapprocher les gens et la technologie grâce à des interfaces naturelles. Cette vision a fait de Wacom le premier fabricant mondial de tablettes et d’écrans interactifs à stylet, ainsi que de stylets numériques et de solutions pour l’enregistrement et le traitement des signatures numériques. La technologie de pointe des dispositifs de saisie intuitive de Wacom a été utilisée pour créer certains des objets d’art numérique, des films, des effets spéciaux, des articles de mode et des designs les plus sensationnels au monde et fournit aux entreprises comme aux particuliers une interface de pointe pour exprimer leur personnalité. Fondée en 1983, Wacom est une société internationale basée au Japon (Tokyo Stock Exchange 6727) et dotée de filiales et de succursales dans le monde entier pour assurer la commercialisation et la distribution de ses produits dans plus de 150 pays. Pour plus d’informations sur les produits Wacom, consultez le site www.wacom.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans le domaine des solutions informatiques sécurisées qui simplifient et rationalisent le monde du télétravail. Ses solutions à distance et sur site pour le travail, l’apprentissage et la téléassistance offrent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que d’être devant un ordinateur sur place. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 240 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Visitez www.splashtop.com.