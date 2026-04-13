Splashtop lance une plateforme unifiée pour les opérations IT modernes
Avec la gestion autonome des points d'extrémité en son cœur, la plateforme native du cloud assistée par l'IA unifie les opérations TI, la sécurité, la téléassistance et l'accès à distance en une expérience rationalisée.
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
LAS VEGAS, 13 avril 2026 — Après 20 ans de performance à distance de confiance, Splashtop® a annoncé le lancement de sa plateforme unifiée pour les opérations TI modernes, marquant l'évolution de l'entreprise d'un leader de la performance à distance vers un écosystème opérationnel entièrement intégré avec la gestion autonome des points de terminaison en son cœur.
Dévoilée lors du MSP Summit et Channel Partners Expo, la plateforme reflète la vision de Splashtop sur le fonctionnement moderne de l'informatique, alors que les terminaux deviennent le centre des opérations et de la sécurité, où le patching, l'automatisation, les signaux de sécurité et les flux de travail à distance doivent fonctionner ensemble en temps réel. Splashtop intègre l'IA tout au long de l'expérience pour aider les équipes TI à prioriser les vulnérabilités, interpréter les informations CVE, et traduire le risque en actions correctives claires.
Construit avec le même engagement envers la performance, la simplicité et l'expérience utilisateur qui a défini Splashtop pendant deux décennies, la plateforme automatise les tâches routinières des points d'accès, met en évidence les signaux de sécurité nécessitant une attention, et permet aux équipes IT de prendre des mesures décisives à grande échelle depuis une console unique. Conçu pour les équipes TI internes et les fournisseurs de services gérés avec des ressources limitées, il consolide les outils et simplifie les flux de travail pour que les organisations puissent gérer des environnements distribués avec plus de clarté et de contrôle.
"Aujourd'hui, le point de terminaison est là où les opérations TI et la sécurité s'entrecroisent, mais la plupart des équipes assemblent encore des outils pour sécuriser et faire fonctionner les systèmes", a déclaré Mark Lee, PDG et co-fondateur de Splashtop. "Nous avons conçu cette plateforme de A à Z pour refléter cette réalité, en intégrant les opérations des endpoints, les informations de sécurité et les flux de travail à distance dans un seul environnement opérationnel où les équipes peuvent automatiser les tâches routinières, se concentrer sur l'essentiel et agir rapidement." Pendant vingt ans, nous avons écouté et appris des organisations qui nous font confiance pour fournir un accès à distance sécurisé et performant, et ce lancement représente une étape importante et une évolution pour Splashtop.”
Un Agent. Une console. Une Expérience.
Un agent léger unique et une console unifiée rassemblent les flux de travail de gestion des terminaux, de support et de sécurité dans un environnement gouverné. Au lieu de jongler entre des outils déconnectés, les équipes TI obtiennent une visibilité en temps réel sur la santé des appareils, le statut des correctifs, les vulnérabilités et les actions de remédiation depuis une vue opérationnelle unique.
L'expérience est intentionnellement simplifiée et intuitive, permettant aux équipes TI allégées de s'étendre en toute sécurité sans augmenter les ensembles d'outils ou les effectifs. En regroupant les opérations quotidiennes dans un seul environnement, Splashtop réduit la friction et le changement de contexte qui ralentissent souvent la réponse et augmentent le risque.
Gestion autonome des points de terminaison au cœur
Splashtop aide les équipes TI à maintenir des environnements sécurisés et cohérents sans être constamment sollicités pour des interventions manuelles. Au lieu de courir après les cycles de correctifs, les dérives de configuration et les tâches de remédiation à travers plusieurs outils, les équipes définissent des politiques opérationnelles une fois et les appliquent de manière cohérente sur les points de terminaison via une automatisation régulée. La plateforme applique la correction basée sur des politiques, l'application de configurations, et les déploiements par phase à travers l'environnement tout en mettant en évidence les problèmes qui nécessitent une attention.
Les organisations adoptant la gestion des points de terminaison autonomes de Splashtop remplacent souvent les flux de travail de patching manuel, gagnant un contrôle opérationnel en temps réel aux côtés d'outils comme Microsoft Intune, ou consolidant des plateformes de gestion héritées qui sont devenues complexes et coûteuses à maintenir.
La visibilité à travers les systèmes d'exploitation, applications tierces, niveaux de correctifs et posture de conformité crée un système d'enregistrement fiable pour la santé des terminaux et le risque.
Les résumés CVE assistés par IA analysent les données de vulnérabilité, les notes de version et les avis de la communauté pour aider les équipes TI à comprendre rapidement le risque, à prioriser les correctifs et à traduire les informations de sécurité technique dans la langue natale des utilisateurs. Les alertes proactives et la remédiation en masse aident les équipes à réduire l'exposition et à maintenir une base de sécurité à grande échelle tout en conservant un contrôle administratif total.
Accès à distance natif et téléassistance
Fondée sur une base solide de technologie à distance haute performance, reconnue par des millions de personnes dans le monde entier, la plateforme connecte directement les flux de travail de support au contexte en temps réel des points de terminaison. Les équipes TI peuvent diagnostiquer les problèmes plus précisément, automatiser les mises à jour sur plusieurs appareils et appliquer des correctifs en arrière-plan sans interrompre les employés. L'accès à la demande aux appareils mobiles et non gérés permet une intervention sécurisée lorsque les employés ont besoin d'aide, aidant les organisations à maintenir leur productivité dans des environnements distribués et hybrides.
Le codec optimisé par l'IA rend la performance à distance dynamique, ajustant continuellement les paramètres de session pour offrir des connexions à distance sécurisées et de haute qualité, même dans des conditions de réseau variables.
Le même agent léger qui alimente la gestion autonome des terminaux permet également un accès à distance sécurisé pour les utilisateurs finaux, étendant ainsi la valeur de la plateforme au-delà des opérations TI. Les employés peuvent accéder en toute sécurité à leurs systèmes de travail depuis n'importe où avec la performance et la fiabilité pour lesquelles Splashtop est connu.
Sécurité intégrée aux opérations de base
Splashtop intègre des informations sur la sécurité directement dans les opérations informatiques quotidiennes afin que les équipes puissent identifier les risques et répondre sans avoir à changer d'outils. L'intelligence des menaces pilotée par IA provenant de plateformes de sécurité intégrées comme CrowdStrike, SentinelOne, et Bitdefender est intégrée nativement dans la console, reliant la détection directement à la remédiation et aidant à identifier plus rapidement les terminaux à haut risque.
En intégrant le contexte de sécurité dans les mêmes flux de travail utilisés pour le patching et la gestion des appareils, Splashtop réduit les silos de sécurité et accélère la réponse.
Les organisations peuvent renforcer davantage la protection grâce à des solutions intégrées d'antivirus et de détection et réponse sur les points d'accès (EDR), en corrélant les alertes de sécurité avec les données de santé et de conformité des points d'accès dans une vue unique. Cette approche unifiée permet une action plus rapide et plus éclairée tout en préservant la simplicité opérationnelle.
La plateforme unifiée de Splashtop est disponible en mai avec des tarifs basés sur les endpoints et un déploiement simplifi�é, conçus pour aider les organisations à moderniser les opérations TI sans la complexité des outils d'entreprise traditionnels. Pour plus d'informations, visitez www.splashtop.com.
Résumé des actualités
Plateforme unifiée pour les opérations IT modernes : Splashtop lance une plateforme cloud-native qui consolide la gestion des points d'extrémité, l'analyse de la sécurité, le support à distance, et l'accès à distance dans un environnement opérationnel unique ancré par le Gestion autonome des points d'extrémité (GAPE).
Opérations consolidées des terminaux : Un seul agent léger et une console unifiée offrent une visibilité sur l'inventaire des appareils, l'état des correctifs, la conformité de la configuration et les flux de travail de remédiation, aidant les équipes IT et les MSP à réduire la prolifération des outils et à gérer des environnements distribués à grande échelle.
Intelligence de patch alimentée par l'IA : Splashtop AEM analyse les notes de version, les problèmes connus, les avis de la communauté et les données de vulnérabilité pour aider les équipes TI à prioriser les correctifs, évaluer le risque de déploiement et atténuer plus rapidement les CVE à fort impact.
Sécurité intégrée aux opérations TI : Splashtop intègre les signaux de sécurité directement dans les flux de travail opérationnels et s'intègre avec les principales plateformes EDR telles que CrowdStrike® et SentinelOne® pour corréler le risque d'endpoint avec les actions de remédiation.
À propos de Splashtop
Splashtop est le fournisseur mondial le mieux noté de solutions de travail à distance, de support et de gestion qui simplifient la sécurité et les performances dans le monde du travail depuis n'importe où. Avec le succès client comme priorité numéro 1, la technologie de Splashtop est facile à déployer, utiliser et gérer pour les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, offrant des fonctionnalités de sécurité avancées, un débit élevé, un large support des appareils, et un support client 24/5. La solution conviviale choisie par plus de 30 millions d'utilisateurs, Splashtop est un partenaire permettant aux utilisateurs de se développer et de croître selon leurs propres conditions avec des plans très flexibles. Splashtop est un membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), s'alignant avec Microsoft dans leurs efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique actuel. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.