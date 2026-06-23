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SupportWorld Live – Une Expérience Numérique

10 – 11 novembre 2021 – En ligne

SupportWorld Live

Rejoignez-nous en ligne lors du plus grand événement virtuel de l’année pour le secteur de l’assistance technique !

Rejoignez-nous en ligne pour le plus grand événement virtuel de l'année dans l'industrie du support technique ! Notre équipe présentera Splashtop Enterprise pour permettre aux professionnels TI de contrôler, gérer et surveiller à distance les ordinateurs, de fournir une assistance à la demande aux appareils des utilisateurs finaux et de permettre l'accès à distance aux ordinateurs pour les employés travaillant à domicile ou dans un environnement de travail hybride.

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