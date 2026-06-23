SpiceWorld 2022
28-30 septembre 2022
Splashtop est ravi d'être de retour en personne au SpiceWorld 2022 à Austin.
Splashtop est ravi d'être de retour en personne à SpiceWorld 2022 à Austin. Splashtop présentera nos solutions populaires pour l'assistance à distance sans surveillance et sous surveillance, Splashtop Remote Support, et Splashtop SOS. Notre équipe sera ravie de démontrer l'intégration entre Splashtop SOS et Spiceworks Help Desk – connectez-vous instantanément à l'ordinateur de votre client depuis la plateforme Spiceworks Help Desk !
SpiceWorld 2022 | Intégration Splashtop SOS avec Spiceworks Help Desk