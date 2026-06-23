Splashtop se réjouit de parler virtuellement à tous les nouveaux et habituels participants de SpiceWorld 2021.
Splashtop a hâte de s'adresser virtuellement à tous les nouveaux et anciens participants à SpiceWorld 2021. Splashtop présentera nos solutions populaires pour l'assistance à distance sous surveillance et sans surveillance – Splashtop Remote Support – et Splashtop SOS. Notre équipe se fera un plaisir de démontrer l'intégration entre Splashtop SOS et Spiceworks Help Desk. Connectez-vous instantanément à l'ordinateur de votre client depuis la plateforme Spiceworks Help Desk !
SpiceWorld 2021 | Intégration de Splashtop SOS avec le Service Desk Spiceworks