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SpiceWorld 2021 Virtuel

27-29 septembre 2021 – En ligne

SpiceWorld 2021

Splashtop se réjouit de parler virtuellement à tous les nouveaux et habituels participants de SpiceWorld 2021.

Splashtop a hâte de s'adresser virtuellement à tous les nouveaux et anciens participants à SpiceWorld 2021. Splashtop présentera nos solutions populaires pour l'assistance à distance sous surveillance et sans surveillance – Splashtop Remote Support – et Splashtop SOS. Notre équipe se fera un plaisir de démontrer l'intégration entre Splashtop SOS et Spiceworks Help Desk. Connectez-vous instantanément à l'ordinateur de votre client depuis la plateforme Spiceworks Help Desk !

SpiceWorld 2021 | Intégration de Splashtop SOS avec le Service Desk Spiceworks