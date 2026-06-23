Splashtop a hâte de parler virtuellement à tous les nouveaux et habitués participants à SpiceWorld 2020.
Splashtop est impatient de s'adresser virtuellement à tous les participants nouveaux et familiers de SpiceWorld 2020. Splashtop présentera nos solutions populaires pour l'assistance à distance sous surveillance et sans surveillance – Splashtop Remote Support – et Splashtop SOS. Notre équipe se fera un plaisir de démontrer l'intégration entre Splashtop SOS et Spiceworks Help Desk. Connectez-vous instantanément à l'ordinateur de votre client depuis la plateforme Spiceworks Help Desk !
SpiceWorld 2020 | Intégration de Splashtop SOS avec Spiceworks Help Desk