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SpiceWorld 2020 Virtuel

15 – 17 septembre 2020 – Événement virtuel en ligne

SpiceWorld 2020

Splashtop a hâte de parler virtuellement à tous les nouveaux et habitués participants à SpiceWorld 2020.

Splashtop est impatient de s'adresser virtuellement à tous les participants nouveaux et familiers de SpiceWorld 2020. Splashtop présentera nos solutions populaires pour l'assistance à distance sous surveillance et sans surveillance – Splashtop Remote Support – et Splashtop SOS. Notre équipe se fera un plaisir de démontrer l'intégration entre Splashtop SOS et Spiceworks Help Desk. Connectez-vous instantanément à l'ordinateur de votre client depuis la plateforme Spiceworks Help Desk !

SpiceWorld 2020 | Intégration de Splashtop SOS avec Spiceworks Help Desk